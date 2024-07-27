Фото и видео В Волгоградской области России разбился бомбардировщик Су-34

По предварительным данным, причиной аварии самолета стала техническая неисправность.

Su-34 VKS of the russian Federation crashed in the Volgograd region, the crew ejected.



The previous reason for the crash was a technical malfunction of the fighter.

🤩🤩🤩 pic.twitter.com/DEYKjTvtx7 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 27, 2024

"Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет", – заявили в Минобороны РФ.

/2. Residents of the Serafimovsky district of the Volgograd region of Russia are posting photos and videos on social networks of smoke over the forest where the Su-34 bomber crashed. pic.twitter.com/AYu1b0Ix8j — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 27, 2024

Отметим, что это уже второй случай катастрофы Су-34 в 2024 году. В прошлый раз это произошло 11 июля в Северной Осетии: самолет разбился во время учебного полета. В тот раз экипажу спастись не удалось.

В 2022 и 2023 годах Су-34 разбивался трижды. В мае прошлого года истребитель разбился в селе Истровка Брянской области, недалеко от границы с Украиной, погибли пилот и штурман. В сентябре 2023 года Су-34 разбился в Воронежской области. Осенью 2022 года из-за пожара в одном из двигателей бомбардировщик врезался в жилой дом в Ейске Краснодарского края, в результате чего погибли шесть человек и 19 получили ранения.

Су-34 предназначен для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на оперативной и тактической глубине, а также для уничтожения воздушных целей. Экипаж самолета состоит из двух человек - пилота и штурмана. Су-34 может развивать скорость до 1 900 км/ч. Дальность полета без дозаправки составляет 4 500 км.

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