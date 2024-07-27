Десять человек погибли в результате ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.

Предполагается, что большую часть пострадавших составляют дети и подростки.

ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское шиитское военизированное движение «Хезболла», но Мохамад Афиф, глава медиа-офиса «Хезболлы», отрицает «какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе» на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.

Обстрелы как израильской, так и ливанской территории через границу продолжаются и нарастают с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАС.

На проверенном на подлинность видео видны толпы людей на футбольном поле; также видно, как пострадавших несут на носилках к ожидающим машинам скорой помощи.

Фото: EPA

Мадждаль-Шамс — одно из четырех поселений на Голанах, где живут около 25 тыс. друзов — замкнутой этнорелигиозной группы, исповедующей собственную религию, выделившуюся из ислама, как считается, еще в XI веке.

В 1981 году, когда Израиль аннексировал Голанские высоты (до 1967 года они находились под контролем Сирии), друзам предложили израильское гражданство, но они отказались. В Израиле друзы имеют право учиться и работать, но не голосовать на выборах.