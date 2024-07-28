Видео Как защитить автомобиль от крупного града?

Град размером с мяч для гольфа - такова была реальность прошлого года для многих жителей Латвии.

Чтобы защитить свою машину, нужно понять, с какой стороны неба идет гроза. Если вы находитесь в дороге, важно сохранить лобовое стекло или хотя бы часть стекла со стороны водителя.

При приближении града автомобиль следует повернуть спиной к грозе. Также на стекло со стороны водителя можно положить коврик для ног, закрепив его "дворниками".

Можно также применить ткань. Капот также можно накрыть материалом, который защитит кузов от повреждений.

По возможности автомобиль следует парковать под крышей или как можно ближе к стенам здания.

В прошлом году самым популярным решением было проехать под мостами или спрятаться на многоэтажных или подземных парковках супермаркетов.

Однако следует помнить, что это не всегда возможно, особенно если все находящиеся рядом водители захотят сделать то же самое.

В таком случае всегда лучше продумать индивидуальные варианты защиты автомобиля.

Видео: Сюжет программы Zebra

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