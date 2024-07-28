Видео На трассе возле Вангажи в огромном пламени сгорел BMW

В четверг, 25 июля, проблесковые огни экстренных служб и частично перекрытое движение вовремя предупредили водителей, едущих по Видземскому шоссе, о необходимости затормозить. На обочине загорелся автомобиль, сообщает программа Degpunktā.
Недалеко от Вангажи водители, направлявшиеся в Сигулду, были задержаны горящим BMW.
Автомобиль 2017 года выпуска горел огромным пламенем на обочине. Пожарные говорят, что причиной возгорания стало короткое замыкание, но установить точную причину на данный момент не представляется возможным.
Из-за пламени и жары у автомобиля расплавились шины, вылетели стекла, а от сидений в салоне остались только угли. До пожара в машине находился только водитель, который успел вынести из автомобиля все вещи. Они были сложены на земле возле горящей машины.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!