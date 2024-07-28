Видео На трассе возле Вангажи в огромном пламени сгорел BMW

Автомобиль 2017 года выпуска горел огромным пламенем на обочине. Пожарные говорят, что причиной возгорания стало короткое замыкание, но установить точную причину на данный момент не представляется возможным.

Из-за пламени и жары у автомобиля расплавились шины, вылетели стекла, а от сидений в салоне остались только угли. До пожара в машине находился только водитель, который успел вынести из автомобиля все вещи. Они были сложены на земле возле горящей машины.