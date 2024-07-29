По данным, обнародованным избирательным советом, Мадуро набрал 51,2% голосов, а оппозиционный кандидат и лидер предвыборных опросов общественного мнения Эдмундо Гонсалес - 44,2% голосов.

Эти подсчеты основаны на обработке 80% протоколов. Официальные результаты голосования пока не опубликованы избирательной комиссией, которая контролируется сторонниками Мадуро.

Всего на выборах было 10 кандидатов.

В ходе предвыборной кампании оппозиция обвиняла власти в запугивании и предупредила, что при подсчете голосов ожидается мошенничество.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которой власти запретили баллотироваться и которую заменил Гонсалес, опубликовала в соцсети X (ранее Twitter) воззвание к армии.

"Обращаюсь к военным. Народ Венесуэлы сказал свое слово: он не хочет Мадуро. Пришло время встать на правильную сторону истории. У вас есть шанс сделать это прямо сейчас", - гласит твит Марии Корины Мачадо.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к прозрачности подсчета голосов.

"У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа", - сказал Блинкен.

Сам Мадуро уже выступил с короткой речью, заявив, что в Венесуэле избирательная система с "очень высоким уровнем доверия, безопасности и прозрачности". В случае победы на выборах Мадуро будет избран на третий подряд президентский срок еще на шесть лет.

За время президентства Мадуро с 2013 года Венесуэла пережила тяжелейший в мире экономический крах в мирное время.

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