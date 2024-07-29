Кто не знает французского астролога и провидца Нострадамуса и его легендарную книгу пророчеств Les Propheties, написанную в XVI веке, в которой он, как полагают некоторые, предсказал обе мировые войны, приход к власти Наполеона и Гитлера, Великий лондонский пожар, Французскую революцию и бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. У Нострадамуса было и несколько пророчеств на 2024 год. Давайте посмотрим, что сбылоcь, и что еще впереди.