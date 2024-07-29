В Елгаве затопило приют для животных. Нужна помощь в их перевозке

По информации, обнародованной в соцсети X, организация призывает откликнуться людей, которые могли бы помочь в перевозке животных, а также предоставить необходимый транспорт.

"Теперь мы пытаемся делать то, что еще можем сделать. Все мы под водой", - сказали агентству LETA представители приюта.

Как уже сообщалось, в Елгаве вечером 28 июля затопило улицы, и самоуправление по мере возможности призывало людей в первый день новой недели оставаться дома или хотя бы не пользоваться частным транспортом.

Департамент общественных отношений Елгавской думы сообщил, что специалисты муниципального учреждения Pilsētas saimniecība в воскресенье вечером обследовали город и констатировали, что уже около 21:00 несколько улиц и перекрестков начали затопляться из-за того, что "ливневки" не способны отводить большое количество воды.

Видео: Последствия непогоды в Елгаве, 29 июля

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