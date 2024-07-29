На нескольких участках дорог все еще ограничено движение. Закрыта автодорога Тушки - Калнциемс

Автомобилистам нужно считаться с тем, что на то, чтобы устранить последствия шторма и восстановить движение полностью, потребуется больше времени. Поэтому, если необходимо отправиться в путь, для этого нужно предусмотреть дополнительное время. С ограничениями движения из-за штормовых разрушений можно ознакомиться здесь.