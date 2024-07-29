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На нескольких участках дорог все еще ограничено движение. Закрыта автодорога Тушки - Калнциемс

rus.tvnet.lv
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Из-за разрушений, вызванных ураганом, по-прежнему на многих участках автомобильных дорог страны движение затруднено. Повалены деревья, заливается проезжая часть, есть сбои в работе светофоров.

Сломались деревья, движение ограничено, но блокировано не полностью:

  • Лиепайское шоссе (А9) между перекрестком с автодорогой Добеле - Лестене - Тукумс (V1101) и Аннениеки (54-й км);
  • Бауское шоссе (А7) возле Дзимтмисы;
  • автодорога Айнажи - Матиши (Р15) перед Матиши.

Сбои в работе светофоров:

  • Рижская окружная дорога Саласпилс - Балтэзерс (А5) на пересечении с улицей Упесциема;
  • на перекрестке Елгавского шоссе (А8) и Озолниекской дороги (P100);
  • на автодороге Слока - Талси (P128) в Лапмежциемсе не работает светофор на пешеходном переходе.

Затопило:

  • на Валмиерском шоссе (А3) возле Кудума (44-й км) размыта обочина;
  • на автодороге Тушки - Калнциемс (V1065) в ряде мест дорогу размыло, она закрыта;
  • на автодороге Тирза - Яунгулбене - Лиеде (V430) возле Лиго сильно размыло.

Автомобилистам нужно считаться с тем, что на то, чтобы устранить последствия шторма и восстановить движение полностью, потребуется больше времени. Поэтому, если необходимо отправиться в путь, для этого нужно предусмотреть дополнительное время. С ограничениями движения из-за штормовых разрушений можно ознакомиться здесь.

О размытых дорогах, упавших деревьях и других разрушениях на государственных автодорогах людей призывают информировать, позвонив по телефону 80005555.

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