На нескольких участках дорог все еще ограничено движение. Закрыта автодорога Тушки - Калнциемс

Из-за разрушений, вызванных ураганом, по-прежнему на многих участках автомобильных дорог страны движение затруднено. Повалены деревья, заливается проезжая часть, есть сбои в работе светофоров.
Сломались деревья, движение ограничено, но блокировано не полностью:
- Лиепайское шоссе (А9) между перекрестком с автодорогой Добеле - Лестене - Тукумс (V1101) и Аннениеки (54-й км);
- Бауское шоссе (А7) возле Дзимтмисы;
- автодорога Айнажи - Матиши (Р15) перед Матиши.
Сбои в работе светофоров:
- Рижская окружная дорога Саласпилс - Балтэзерс (А5) на пересечении с улицей Упесциема;
- на перекрестке Елгавского шоссе (А8) и Озолниекской дороги (P100);
- на автодороге Слока - Талси (P128) в Лапмежциемсе не работает светофор на пешеходном переходе.
Затопило:
- на Валмиерском шоссе (А3) возле Кудума (44-й км) размыта обочина;
- на автодороге Тушки - Калнциемс (V1065) в ряде мест дорогу размыло, она закрыта;
- на автодороге Тирза - Яунгулбене - Лиеде (V430) возле Лиго сильно размыло.
Автомобилистам нужно считаться с тем, что на то, чтобы устранить последствия шторма и восстановить движение полностью, потребуется больше времени. Поэтому, если необходимо отправиться в путь, для этого нужно предусмотреть дополнительное время. С ограничениями движения из-за штормовых разрушений можно ознакомиться здесь.
О размытых дорогах, упавших деревьях и других разрушениях на государственных автодорогах людей призывают информировать, позвонив по телефону 80005555.
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