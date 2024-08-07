Видео Водители ночью припарковали свои автомобили в парке в центре Риги

В редакцию программы Bez Tabu обратился рижанин, назвавшийся Риксом. Он прислал фотографии, которые сделал во время ночной прогулки.

На них видны две машины, припаркованные в парке около Бастионной горки, недалеко от развлекательной зоны и лодочного причала Рижского канала. Мужчина не стал скрывать своего замешательства по поводу увиденного.

"Люди "хорошо" отдыхают! Они паркуются там, где отдыхают! Это ненормально, это плохой пример для других, на мой взгляд! Вечером они тусуются в кафе на Бастионной горке, а машину оставляют в парке. Дикость!" - возмущен очевидец.

Закон о дорожном движении запрещает водителям так себя вести, за это предусмотрен штраф, сообщили программе в Рижской муниципальной полиции.

В то же время в полиции отметили, что компания Rīgas meži выдала некоторым транспортным средствам разрешения, которые позволяют им въезжать в этот и другие парки для выполнения различных функций.

Имеются ли у этих машин разрешения и выполняют ли их водители работы по благоустройству парка в ночное время, установить невозможно, поскольку на фотографиях очевидца не видно номеров машин, а также не видно, было ли в них оставлено какое-либо специальное разрешение.

Полиция призывает немедленно сообщать о подобных случаях по телефону 110.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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