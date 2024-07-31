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Видео В Чиекуркалнсе из-за наводнения на подземной парковке затонул автомобиль

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta/Apollo.lv kolāža

В понедельник в Чиекуркалнсе во время наводнения, вызванного сильным ветром и проливными дождями, на подземной стоянке утонул автомобиль, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В понедельник из-за сильного дождя резко начала заполняться водой подземная автостоянка одного из домов.

Жильцы здания поспешили спасти свои транспортные средства, однако не все успели доставить их в безопасное место.

Один из соседей узнал о случившемся, вернувшись с работы.

"Одна осталась внутри. Это несчастный случай, потому что он приехал вечером домой, видимо, не знал. Мы все выехали на улицу уже вечером, зная, что есть это предупреждение о том, что будет буря, потому что у нас было так, что залило до лодыжек. Бывало, что при большом дожде, пока откачают, немного затапливает. Людям утром не хочется с мокрыми ногами ехать на работу, поэтому большая часть авто выехала на улицу", - рассказал передаче житель дома Раймонд.

Владелец пострадавшего автомобиля марки Hyundai рассказывает программе, что работает в ночные смены, поэтому пришел домой сильно позже после происшествия.

"Страхование, к счастью, я купил, KASKO", - рассказал пострадавший.

Подробнее в сюжете Degpunktā:

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