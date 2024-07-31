Видео В Чиекуркалнсе из-за наводнения на подземной парковке затонул автомобиль

"Одна осталась внутри. Это несчастный случай, потому что он приехал вечером домой, видимо, не знал. Мы все выехали на улицу уже вечером, зная, что есть это предупреждение о том, что будет буря, потому что у нас было так, что залило до лодыжек. Бывало, что при большом дожде, пока откачают, немного затапливает. Людям утром не хочется с мокрыми ногами ехать на работу, поэтому большая часть авто выехала на улицу", - рассказал передаче житель дома Раймонд.