Видео В Чиекуркалнсе из-за наводнения на подземной парковке затонул автомобиль

В понедельник в Чиекуркалнсе во время наводнения, вызванного сильным ветром и проливными дождями, на подземной стоянке утонул автомобиль, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
В понедельник из-за сильного дождя резко начала заполняться водой подземная автостоянка одного из домов.
Жильцы здания поспешили спасти свои транспортные средства, однако не все успели доставить их в безопасное место.
Один из соседей узнал о случившемся, вернувшись с работы.
"Одна осталась внутри. Это несчастный случай, потому что он приехал вечером домой, видимо, не знал. Мы все выехали на улицу уже вечером, зная, что есть это предупреждение о том, что будет буря, потому что у нас было так, что залило до лодыжек. Бывало, что при большом дожде, пока откачают, немного затапливает. Людям утром не хочется с мокрыми ногами ехать на работу, поэтому большая часть авто выехала на улицу", - рассказал передаче житель дома Раймонд.
Владелец пострадавшего автомобиля марки Hyundai рассказывает программе, что работает в ночные смены, поэтому пришел домой сильно позже после происшествия.
"Страхование, к счастью, я купил, KASKO", - рассказал пострадавший.
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