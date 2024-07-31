Видео На подземной парковке в Юрмале "утонули" дорогие Bentley un Porsche

Уборка последствий бури в Юрмале продолжается. Например, подвал одного из домов превратился в глубокий бассейн, и размер повреждений от наводнения оценивается примерно в миллион евро.

Самые большие потери, вошедшие в этот миллион, составят списываемые автомобили Bentley и Porsche - всего не менее десяти автомобилей, оставшихся под водой. И надо ждать еще несколько дней, пока жители дома на улице Каналу увидят истинные масштабы разрушений.

Однако сейчас людям понятно, что буря, о которой даже предупреждали заранее, показала, насколько инфраструктура города слабо защищает от стихии.

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