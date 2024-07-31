Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео На подземной парковке в Юрмале "утонули" дорогие Bentley un Porsche

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Потоки воды в начале недели охватили улицы в нескольких городах Латвии. Одно из самых масштабных наводнений наблюдалось в Юрмале, где до сих пор люди ждут в очереди, чтобы можно было воспользоваться услугами насоса и освободить территории от воды, сообщает передача Degpunktā.

Уборка последствий бури в Юрмале продолжается. Например, подвал одного из домов превратился в глубокий бассейн, и размер повреждений от наводнения оценивается примерно в миллион евро.

Самые большие потери, вошедшие в этот миллион, составят списываемые автомобили Bentley и Porsche - всего не менее десяти автомобилей, оставшихся под водой. И надо ждать еще несколько дней, пока жители дома на улице Каналу увидят истинные масштабы разрушений.

Однако сейчас людям понятно, что буря, о которой даже предупреждали заранее, показала, насколько инфраструктура города слабо защищает от стихии.

Подробнее в сюжете Degpunktā!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти