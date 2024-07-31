Нет сил по утрам? 4 фактора, чтобы хорошо высыпаться

Недавние исследования о жизни дома* еще раз подтвердили: для большинства людей хороший ночной сон является жизненно важным компонентом жизни. Почти каждый третий житель Латвии считает сон самым важным элементом для поддержания психического благополучия дома. Хорошая новость заключается в том, что, согласно исследованию, хороший ночной сон - это совсем несложно, о чём рассказывает специалист.
Ежегодное исследование "Жизнь дома", в котором приняли участие более 1000 респондентов из Латвии, выявило три ключевых элемента для лучшего ночного сна: создание правильной температуры в комнате (34%), любимая подушка (31%) и полная темнота (27%). Дизайнер интерьера Дариус Римкус подчеркивает, что всё это можно реализовать, уделив внимание обустройству спальни, и делится идеями о том, как этого добиться.
Правильная температура круглый год
"Хорошая терморегуляция начинается с правильного одеяла, которое помогает поддерживать температуру тела. Хорошее одеяло изготовлено из дышащего материала, который отводит влагу и поддерживает равномерную температуру в течение всей ночи. Важно выбрать одеяло подходящего размера и веса. То, насколько одеяло теплое, зависит не только от наполнителя как такового, но и от его количества. Чем тяжелее наполнитель, тем теплее одеяло", - говорит руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
При смене времен года рекомендуется менять и одеяло, так как одеяло подходящей толщины обеспечит нужный комфорт. "Это так же, как с одеждой: летом мы не носим теплую одежду, зимой не ходим в босоножках. Лучше всего выбирать одеяло, подходящее для всех сезонов - оно обеспечивает идеальный уровень тепла в любое время года", - советует дизайнер интерьера.
Постельное белье также регулирует температуру. Дизайнер интерьера напоминает, что лен, хлопок и лиоцелл - дышащие материалы, которые отводят влагу и помогают поддерживать равномерную комфортную температуру в любое время года. Для тех, кто любит прохладу и шелковистую гладкую поверхность, лучший выбор - ткань из хлопка и вискозы, а для тех, кому часто бывает жарко, подойдет постельное белье из 100%-ного льна, которое хорошо пропускает воздух и отводит тепло. Льняное постельное белье теплое зимой и прохладное летом.
Уделяем внимание свету
"Чтобы затемнить спальню, пригодятся плотные или светонепроницаемые гардины. Они позаботятся о том, чтобы вам не мешали уличные фонари или дневной свет, кроме того, такие гардины обеспечат приватность. Плотные гардины позволят даже сократить коммунальные платежи, ведь зимой они не дают теплу уходить через окно, а летом не позволяют помещению нагреваться", - говорит Дариус Римкус.
Дизайнер рекомендует еще одно простое в реализации решение для обеспечения темноты в спальне - светонепроницаемые жалюзи. Их можно установить внутри или снаружи окна или даже на потолке. Если вы живете в съемном доме, лучший выбор - жалюзи, которые можно установить, не сверля дырки в стенах. Чтобы сделать интерьер уютнее, помимо жалюзи на окна можно добавить шторы.
И, конечно же, во время путешествий и сна вне дома хорошим решением всегда может стать маска для глаз, которая эффективно защищает от света и помогает расслабиться.
Как выбрать подушку?
Как показывает исследование, почти треть жителей Латвии считают любимую подушку элементом, без которого немыслим хороший сон. Однако выбор подушек настолько широк, что не всегда легко найти "свою" подушку. Чтобы облегчить выбор, вначале нужно подумать, в какой позе вы обычно спите. "Для тех, кто спит на боку или на спине, часто хорошим выбором является более высокая и жесткая подушка. А вот тем, кто любит спать на животе, лучше выбирать подушку потоньше и помягче, потому что она будет лучше влиять на положение головы, шеи и спины", - говорит Дариус Римкус.
Дизайнер добавляет, что дополнительный комфорт может обеспечить эргономичная подушка, которая изготовлена из пены с эффектом памяти, поскольку она адаптируется к форме головы и шеи и помогает регулировать температуру тела. Форму подушки также можно выбрать в зависимости от позы сна. Тем, кому по ночам часто становится жарко, подойдет эргономичная подушка с двумя разными поверхностями - мягким вспененным материалом с одной стороны и охлаждающим гелем с другой.
"Наконец, есть вещи, которые помогут улучшить ваш сон, но при этом ничего не стоят - например, пожелание спокойной ночи любимому человеку. Почти пятая часть респондентов опроса заявила, что это очень важно для сладкого сна", - улыбается дизайнер.
*Об исследовании
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Латвии было опрошено 1005 человек.
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