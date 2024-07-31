Нет сил по утрам? 4 фактора, чтобы хорошо высыпаться

Как выбрать подушку?

Как показывает исследование, почти треть жителей Латвии считают любимую подушку элементом, без которого немыслим хороший сон. Однако выбор подушек настолько широк, что не всегда легко найти "свою" подушку. Чтобы облегчить выбор, вначале нужно подумать, в какой позе вы обычно спите. "Для тех, кто спит на боку или на спине, часто хорошим выбором является более высокая и жесткая подушка. А вот тем, кто любит спать на животе, лучше выбирать подушку потоньше и помягче, потому что она будет лучше влиять на положение головы, шеи и спины", - говорит Дариус Римкус.

Дизайнер добавляет, что дополнительный комфорт может обеспечить эргономичная подушка, которая изготовлена из пены с эффектом памяти, поскольку она адаптируется к форме головы и шеи и помогает регулировать температуру тела. Форму подушки также можно выбрать в зависимости от позы сна. Тем, кому по ночам часто становится жарко, подойдет эргономичная подушка с двумя разными поверхностями - мягким вспененным материалом с одной стороны и охлаждающим гелем с другой.

"Наконец, есть вещи, которые помогут улучшить ваш сон, но при этом ничего не стоят - например, пожелание спокойной ночи любимому человеку. Почти пятая часть респондентов опроса заявила, что это очень важно для сладкого сна", - улыбается дизайнер.

*Об исследовании

Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Латвии было опрошено 1005 человек.

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