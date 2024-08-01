Видео Мужчину спасли от неминуемой гибели в реке

Во время купания люди возле пляжа Dambītis на реке Кекава заметили мужчину, которого случайно засосало в шлюзы.

Супруга мужчины рассказала в социальной сети Facebook, что из последних сил ему удалось добраться до близлежащего бетонного основания. Соседи, заметив ситуацию, принесли веревку, чтобы он держался за нее до прибытия помощи.

"Он был спокоен, держался за веревку и ждал спасателей", - говорит сосед.

Спасатели приехали из 8-го района Риги, а это значит, что в пути прошло не менее двадцати минут. У пострадавшего хватило сил дождаться помощи.

Прибывшие на место спасатели спасли мужчину и передали его медикам.

Хотя на этот раз все закончилось благополучно, однажды этот участок реки стал фатальным для другого пловца.

Соседи подчеркивают, что в последнем случае решающее значение для положительного исхода имело то, что утопающий сохранял хладнокровие и не поддался панике.

В настоящий момент, когда уровень воды в водоемах стремительно меняется, спасатели просят быть особенно осторожными при купании.

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