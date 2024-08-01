В четверг будут отменены несколько рейсов поездов

На Елгавской линии в четверг, 1 августа, будут отменены рейсы поездов Рига - Елгава в 5:03, 8:14, 16:13 и 18:13, а также рейсы Елгава - Рига в 6:08, 9:15, 17:15 и 19:15.

Остальные рейсы планируется выполнить согласно графику движения поездов, однако возможны задержки.

На Тукумской железнодорожной линии пассажирские перевозки на участке Рига - Дубулты - Рига планируется обеспечивать на электропоездах, а на участке Дубулты - Тукумс - Дубулты - на дизельных поездах и автобусах по специальному графику, который можно найти на сайте Vivi.

Видео: Последствия бури в Юрмале

Сотрудники Latvijas dzelzceļš работают, чтобы движение поездов на Тукумской железнодорожной линии было восстановлено как можно быстрее, однако пассажиров призывают к пониманию.

PV указывает, что оперативная информация об изменениях в движении поездов доступна в мобильном приложении Vivi, на сайте PV и по телефону 8000 7600.

Как сообщалось, в ночь понедельник, 29 июля, над Латвией прошел активный циклон, принесший чрезвычайно сильный, продолжительный дождь и сильные порывы ветра, которые сломали деревья, повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру.

Галерея: Последствия бури

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