МИД призывает граждан Латвии как можно скорее покинуть территорию Ливана

В связи с сохраняющейся напряженностью в сфере безопасности в ближневосточном регионе, а также растущей эскалацией между Израилем и группировкой "Хизбалла" на юге Ливана, МИД предостерегает от посещения Ливана в данный момент.

МИД отмечает, что Латвия не имеет дипломатического или консульского представительства в Ливане. При посещении Ливана министерство также призывает следовать советам и предупреждениям о поездках других стран-членов ЕС и союзников.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации МИД предлагает немедленно связаться с круглосуточным дежурным сотрудником консульского департамента министерства по телефону +371 26337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv. Также можно связаться с почетным консулом Латвии Жераром Ренно по электронной почте consulate@latvia.gov.lb или по телефонам +961 1 616 261, +961 3 224 000.

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