США работали над обменом Навального, заявили в Белом доме

США работали над соглашением, которое позволило бы освободить заключенного лидера российской оппозиции Алексея Навального, до того, как он был убит, сообщил в четверг, 1 августа, Белый дом.
"Мы со своими партнерами работали над соглашением, в которое входил бы Алексей Навальный, и, к сожалению, он умер", - сообщил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Напомним, Алексей Навальный был убит в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. О его смерти сообщило местное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Как заявили в учреждении, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Были проведены реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, и врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть политика.
Алексею Навальному было 47 лет.
Навальный находился в заключении с января 2021 года - после того как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом из группы "Новичок". После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу Yves Rocher. В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и "неуважении" к суду. В 2023 году суд вынес еще один приговор Навальному по делу об организации "экстремистского сообщества" - политику назначили 19 лет колонии особого режима.
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