В пятницу отменены несколько рейсов поездов

Перевозки пассажиров на участке Слока - Тукумс II и в пятницу, 2 августа, будут обеспечены дизельными поездами и автобусами, сообщает АО Pasažieru vilciens (PV).
На участке Рига - Слока - Рига пассажирские перевозки будут осуществляться эектропоездами.
PV также отмечает, что в пятницу на участке Рига - Елгава - Рига отменено несколько дизельных поездов.
Как сообщалось, в ночь понедельник, 29 июля, над Латвией прошел активный циклон, принесший чрезвычайно сильный, продолжительный дождь и сильные порывы ветра, которые сломали деревья, повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру.
Галерея: Последствия бури
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