В пятницу отменены несколько рейсов поездов

На участке Рига - Слока - Рига пассажирские перевозки будут осуществляться эектропоездами.

PV также отмечает, что в пятницу на участке Рига - Елгава - Рига отменено несколько дизельных поездов.

Как сообщалось, в ночь понедельник, 29 июля, над Латвией прошел активный циклон, принесший чрезвычайно сильный, продолжительный дождь и сильные порывы ветра, которые сломали деревья, повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру.