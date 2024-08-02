Пт, 2.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В пятницу отменены несколько рейсов поездов

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Электропоезд Vivi во время бури
Электропоезд Vivi во время бури Фото: Lita Millere/LETA

Перевозки пассажиров на участке Слока - Тукумс II и в пятницу, 2 августа, будут обеспечены дизельными поездами и автобусами, сообщает АО Pasažieru vilciens (PV).

На участке Рига - Слока - Рига пассажирские перевозки будут осуществляться эектропоездами.

PV также отмечает, что в пятницу на участке Рига - Елгава - Рига отменено несколько дизельных поездов.

Как сообщалось, в ночь понедельник, 29 июля, над Латвией прошел активный циклон, принесший чрезвычайно сильный, продолжительный дождь и сильные порывы ветра, которые сломали деревья, повредили линии электропередачи и дорожную инфраструктуру.

Галерея: Последствия бури

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти