Полиция задержала группу людей в возрасте от 14 до 24 лет, которые основали подпольную организацию с планами совершать расистские нападения. Также были совершены некоторые преступления на почве ненависти. Как чувствуют себя в Латвии граждане других стран и как они воспринимают деятельность скинхедов? В этом вопросе разбиралась программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Риге скинхеды планировали расистские нападения. Как себя чувствуют граждане других стран в Латвии?
"Мы русские, с нами Бог", - флаг с такой надписью, пистолет, патроны и другая атрибутика были обнаружены полицией у нескольких скинхедов, арестованных за нападения на курьеров по доставке еды, которые в основном являются выходцами из Индии, Пакистана и других азиатских стран.
"В рамках данного дела семь человек задержаны, пятеро арестованы, двое из них отпущены под залог. Задержанные являются представителями субкультуры скинхедов, которые совершали нападения на курьеров по доставке еды других национальностей и применяли к ним физическое насилие. Нападения были совершены потому, что по идеологии их субкультуры в Латвии должны жить только люди с белым цветом кожи", - рассказали в полиции.
Сами поставщики продуктов питания говорят, что не чувствуют себя плохо в Латвии. Курьеры слышали об инцидентах, но именно поэтому нужно защищать себя. Трудно определить, какие нападения связаны с расовой ненавистью, а какие - с тем, что курьеры как таковые являются легкой мишенью, отметили курьеры.
"Ко мне подходят незнакомые люди и просят денег. Иногда они просят что-то вроде кокаина или травки. Какие-то мужчины, пьяные, напали на курьера - он индеец. Но это опасно для курьеров на велосипедах, а не для тех, кто на машинах. Я говорю всем парням на велосипедах: если они выполняют заказы Bolt, не делайте этого ночью", - поделился Сорав, курьер по доставки еды.
Другие курьеры, встреченные программой, говорят, что инцидентов, связанных с насилием, почти никогда не было. Были некоторые косые взгляды.
"Я никогда не сталкивался с такими ситуациями. Напротив, люди очень дружелюбны. Если вы о чем-то просите, то люди даже превосходят ваши ожидания. Это с одной стороны, а с другой стороны, как человек из другой страны, ты должен уважать культуру, соблюдать правила, уважать и учить язык, и тогда все будет хорошо. Но люди здесь очень хорошие", - рассказал Судир, курьер.
"Мы студенты, поработаем месяц-два, а потом вернемся в свою страну. (Вопрос: были ли какие-нибудь плохие ситуации, какие-нибудь нападения?) Нет-нет, люди здесь помогают", - ответил Парамвир, курьер.
Агентство одной остановки Фонда интеграции общества, помогающее приезжим интегрироваться в общество, сформулировали иммиграционные процессы, происходящие сейчас в Латвии - в целом жители Латвии с осторожностью встречают приезжих из других культур или общества. Поэтому прилагаются усилия как для содействия взаимопониманию коренного населения, так и для помощи иммигрантам в организации своей жизни.
"В среднем мы проводим 150 консультаций в неделю. Это более 800 консультаций с момента начала работы в 2023 году. Круг вопросов разнообразен, как и их форма и тип. Это могут быть короткие телефонные звонки о том, как найти конкретную информацию на государственном сайте. Это могут быть ситуации, когда человек ищет работу по определенной специальности. Мы стараемся помогать - не только давать контакты, но и участвовать в решении вопросов. Но чаще всего вопросы связаны с миграцией и проживанием", - ответили в Агентстве одной остановки.
Что касается расизма и ненависти, то они существуют. Но их формы редко бывают радикальными. Скорее они диктуются предрассудками в сознании людей.
"Во-первых, есть консультационная поддержка, где наши сотрудники обучены оказывать первую психологическую помощь, но мы также предоставляем психологическую поддержку, юридические консультации, так что мы предлагаем все виды услуг. (...) Не секрет, что открытость общества в целом по отношению к другим не на том уровне, на котором нам бы хотелось. (...) Мы слышим от наших клиентов, что латвийское общество не самое принимающее и готовое к сотрудничеству, в том числе и в общественном транспорте", - отметила Инесе Салдабола, представитель Агентства одной остановки.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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