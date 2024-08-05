Видео В Риге скинхеды планировали расистские нападения. Как себя чувствуют граждане других стран в Латвии?

Другие курьеры, встреченные программой, говорят, что инцидентов, связанных с насилием, почти никогда не было. Были некоторые косые взгляды.

"Я никогда не сталкивался с такими ситуациями. Напротив, люди очень дружелюбны. Если вы о чем-то просите, то люди даже превосходят ваши ожидания. Это с одной стороны, а с другой стороны, как человек из другой страны, ты должен уважать культуру, соблюдать правила, уважать и учить язык, и тогда все будет хорошо. Но люди здесь очень хорошие", - рассказал Судир, курьер.

"Мы студенты, поработаем месяц-два, а потом вернемся в свою страну. (Вопрос: были ли какие-нибудь плохие ситуации, какие-нибудь нападения?) Нет-нет, люди здесь помогают", - ответил Парамвир, курьер.

Агентство одной остановки Фонда интеграции общества, помогающее приезжим интегрироваться в общество, сформулировали иммиграционные процессы, происходящие сейчас в Латвии - в целом жители Латвии с осторожностью встречают приезжих из других культур или общества. Поэтому прилагаются усилия как для содействия взаимопониманию коренного населения, так и для помощи иммигрантам в организации своей жизни.