Видео Водитель автобуса обогнал грузовик и едва избежал страшной аварии

Инспектор безопасного дорожного движения Оскар Ирбитис, посмотрев видео, лаконично сказал, что "это печально".

"В конкретной ситуации все могло закончиться очень серьезным дорожно-транспортным происшествием. Автобус - не самая динамичная машина, с помощью которой я могу ловко обогнать и безопасно вернуться на свою полосу. Этот тип дорожного риска совершенно неприемлем", - сказал эксперт.

Оскар подчеркивает важность различия между обычным и профессиональным водителем, который должен иметь полное и глубокое понимание безопасности дорожного движения.

"Аргумент - я должен вписаться в график, в данном случае не работает, потому что по расписанию вы сразу будете у ворот Рая", - отметил Оскар.

К сожалению, подобные рискованные обгоны на трассах наблюдаются все чаще, что позволяет сделать вывод о падении уровня квалификации профессиональных водителей.

"Водитель, который должен заботиться о безопасности дорожного движения, должен быть примером для подражания, должен быть гарантом того, что все пассажиры будут безопасно перевезены из пункта А в пункт Б, но, к сожалению, этого не происходит. Риски совершенно неоправданны, совершенно неуместны - там, где этого делать точно не следует", - сказал он.

Оскар напоминает, что у водителей легковых автомобилей в таких условиях очень мало возможностей, то есть у водителей ограничены возможности избежать столкновения - легковой автомобиль буквально зажат между защитными барьерами и более крупным транспортным средством.

Пассажирский перевозчик LAPLINE в коротком комментарии сообщил, что случай, зафиксированный на видеозаписи, не будет оставлен без внимания и действия водителя автобуса будут оценены.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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