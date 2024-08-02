Видео Водитель автобуса обогнал грузовик и едва избежал страшной аварии

Водитель автобуса, возможно, отставая от графика, решил совершить крайне опасный маневр обгона на Лиепайском шоссе. Подобный поступок на участке дороги, огороженном с обеих сторон защитными барьерами, ставит встречные автомобили в трудное положение, сообщает программа Degpunktā.
Линда ехала из Лиепаи в столицу на своей машине по трассе А9, когда около 14:00 возле Дурбе ей пришлось резко затормозить, чтобы снизить скорость движения.
"Замечаю, что по соседней полосе на повороте едет грузовик, а по моей полосе, вероятно, едет автобус Рига-Лиепая. Это было очень неожиданно и шокирующе", поделилась женщина.
Линда говорит, что в первые моменты были полны эмоций, учитывая что два крупногабаритных автомобиля ехали навстречу, а конкретный участок шоссе был огорожен защитными барьерами с обеих сторон шоссе.
"Конечно, пришлось снизить скорость. Тормозила изо всех сил, надеясь, что автобус сможет совершить маневр и вернуться на свою полосу. Но было очень удивительно, что пассажирский автобус решил совершить такой обгон - на повороте без видимости, подвергая опасности себя, своих пассажиров и других людей на дороге", - отметила она.
Хотя опасный маневр водителя автобуса закончился без серьезных последствий для всех причастных пассажиров, в памяти остался неприятный осадок, добавляет Линда.
"Я ехала в машине с детьми. Мы ехали домой из кемпинга, что делало ситуацию еще более неприятной. У вас в машине дети, и вы думаете, как защитить себя и своих детей, как лучше справиться с ситуацией", сказала Линда.
Инспектор безопасного дорожного движения Оскар Ирбитис, посмотрев видео, лаконично сказал, что "это печально".
"В конкретной ситуации все могло закончиться очень серьезным дорожно-транспортным происшествием. Автобус - не самая динамичная машина, с помощью которой я могу ловко обогнать и безопасно вернуться на свою полосу. Этот тип дорожного риска совершенно неприемлем", - сказал эксперт.
Оскар подчеркивает важность различия между обычным и профессиональным водителем, который должен иметь полное и глубокое понимание безопасности дорожного движения.
"Аргумент - я должен вписаться в график, в данном случае не работает, потому что по расписанию вы сразу будете у ворот Рая", - отметил Оскар.
К сожалению, подобные рискованные обгоны на трассах наблюдаются все чаще, что позволяет сделать вывод о падении уровня квалификации профессиональных водителей.
"Водитель, который должен заботиться о безопасности дорожного движения, должен быть примером для подражания, должен быть гарантом того, что все пассажиры будут безопасно перевезены из пункта А в пункт Б, но, к сожалению, этого не происходит. Риски совершенно неоправданны, совершенно неуместны - там, где этого делать точно не следует", - сказал он.
Оскар напоминает, что у водителей легковых автомобилей в таких условиях очень мало возможностей, то есть у водителей ограничены возможности избежать столкновения - легковой автомобиль буквально зажат между защитными барьерами и более крупным транспортным средством.
Пассажирский перевозчик LAPLINE в коротком комментарии сообщил, что случай, зафиксированный на видеозаписи, не будет оставлен без внимания и действия водителя автобуса будут оценены.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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