Никакой сметаны или масла! Советы, как восстановиться после солнечного ожога

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6. В течение нескольких дней защищайте кожу от солнца и носите свободную одежду

После солнечного ожога лучше несколько дней оставаться в тени. Дайте коже отдохнуть и восстановиться дома. Если нет возможности оставаться в помещении, наносите солнцезащитный крем, носите закрытую одежду и как можно больше находитесь в тени. "Чтобы защитить кожу в будущем, выбирайте легкую, свободную одежду, которая не натирает кожу и позволяет ей дышать", - советует фармацевт.

Чего нельзя делать ни в коем случае! Обгоревшая на солнце кожа не должна контактировать с молочнокислыми бактериями, содержащимися в сметане. Они могут вызвать дополнительное раздражение, поэтому желательно избегать бабушкиных методов из "сундука с приданым" и лучше приобрести в аптеке средства, помогающие от солнечных ожогов. То же самое касается нанесения масла на обожженную солнцем кожу. "Масло закупоривает поры кожи, что задерживает тепло и создает парниковый эффект, поэтому рана нагревается еще больше и заживления не происходит", - объясняет Иванда Крастиня.

Золотое правило: профилактика дорогого стоит, поэтому всегда пользуйтесь подходящими вам солнцезащитными средствами. Лучше не обгореть, чем потом лечиться!

"Перед выходом на солнце обязательно наносите солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения и избежать ожогов. В аптеке продаются различные средства с низким и высоким SPF. В солнечный день рекомендуется использовать средства с SPF 30-50, а людям со светлой и чувствительной кожей, а также детям обязательно нужно пользоваться SPF 50+. Применение солнцезащитных средств также способствует замедлению старения кожи. Солнечных ожогов можно избежать, если держаться подальше от прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00, когда они наиболее вредны", - напоминает фармацевт.

В случае, если солнечный ожог очень сильный и наблюдаются такие симптомы, как головная боль, рвота, повышение температуры тела, лихорадка, судороги, следует немедленно обратиться к врачу.

Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.

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