Никакой сметаны или масла! Советы, как восстановиться после солнечного ожога

Даже если вы осторожны и пользуетесь солнцезащитным кремом, вы все равно можете обгореть. Важно знать, что предпринять, чтобы спасти свою кожу, и что лучше не делать, если вы все же получили солнечный ожог.
ЧТО ТАКОЕ СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ?
Солнечный ожог - это воспалительная реакция на повреждение, вызванное ультрафиолетовым (УФ) излучением в глубоких слоях кожи. Он возникает, когда кожа получает слишком много этих лучей без надлежащей защиты. Солнечный ожог может произойти как естественным путем, так и в солярии. Период заживления кожи может составлять до семи дней и более.
"Важно помнить, что обгоревшая на солнце кожа не только плохо выглядит, болит и шелушится, солнечный ожог может нанести ей долгосрочный вред - кожа быстрее стареет и возникает риск развития меланомы, или рака кожи. Если вы обгорели на солнце один раз, нужно позаботиться о том, чтобы это не повторилось", - предупреждает Иванда Крастиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Наиболее распространенные и характерные симптомы солнечного ожога:
* выраженное покраснение кожи;
* непроходящее ощущение жара;
* чувствительность, жжение и даже боль в обожженной области;
* шелушение или волдыри на коже.
Как правильнее действовать, если вы обгорели на солнце и получили солнечный ожог?
"Важно как можно скорее приступить к лечению ожога - как только вы почувствовали раздражение или заметили признаки солнечного ожога. Первый шаг, если вы заметили ожог - избегать прямых солнечных лучей, а поскольку кожа нагрелась, ее нужно дополнительно охладить. Если вы находитесь рядом с бассейном или водоемом, зайдите ненадолго в воду, чтобы охладить кожу", - рассказывает фармацевт о первой помощи.
1. Прохладный душ или прохладный водный компресс
Прохладный душ охладит вашу нагретую солнцем кожу и уменьшит дальнейшее воздействие жары. Однако будьте осторожны, чтобы успокоить кожу, а не вызвать еще большее раздражение. "Не принимайте теплый душ, так как горячая вода разрушает естественный жировой барьер кожи и усиливает дискомфорт. С другой стороны, слишком холодная вода из-за резкой смены температуры может еще больше раздражать кожу. Принимая душ, используйте только мягкое, увлажняющее средство для душа, с натуральными маслами и без отдушек. На несколько дней забудьте об отшелушивающих средствах и не используйте при мытье мочалку или щетку. После душа лучше аккуратно вытереться насухо, а не интенсивно растирать кожу полотенцем", - советует фармацевт.
2. Увлажняйте кожу насколько это возможно и даже больше
Если вы обгорели на солнце, дальнейшее увлажнение кожи просто необходимо! "Нанесите увлажняющий крем по возможности сразу после принятия солнечных ванн. Не ждите, пока кожа покраснеет. Затем повторно нанесите крем после прохладного душа. Крем поможет восстановить влагу в кожных слоях. Увлажняйте лицо, уши, шею и другие участки, подвергшиеся воздействию солнца, включая плечи, туловище, ноги и верхнюю часть стоп", - объясняет фармацевт.
3. Используйте алоэ и другие успокаивающие кожу средства
Если вы все-таки получили солнечный ожог, средства после загара из аптеки станут для вас спасением. Они увлажняют и питают кожу, а также предотвращают покраснение, шелушение и отслаивание. Посоветуйтесь с фармацевтом, чтобы подобрать подходящее вам средство для защиты кожи - лосьон, гель, молочко, спрей или крем. Для детей выбирайте средства, специально предназначенные для них. Никогда не используйте для ухода за кожей средства, содержащие масла, так как они препятствуют охлаждению кожи и замедляют процесс восстановления.
"Алоэ - лекарственное растение. Многие люди выращивают этот суккулент у себя дома в качестве средства экстренной помощи при небольших ожогах. Достаточно просто сорвать лист, очистить его от зеленой кожицы и аккуратно нанести прозрачную кашицу, содержащуюся внутри растения, на обожженное место, тем самым ускорив заживление ожога и облегчив боль. Не следует растирать кожу, так как это еще больше травмирует ее механически. Натуральное алоэ подойдет для небольших участков, таких как лицо, уши, ладони и подошвы стоп, а для более обширных зон можно использовать гели со 100-процентным экстрактом алоэ, продающиеся в аптеках. Однако это не чудодейственное средство, которое мгновенно вылечит солнечный ожог", - отмечает Крастиня.
4. Избегайте продуктов, которые могут еще больше сушить или раздражать кожу
Речь идет о различных средствах для очищения кожи, включая тоники, сыворотки. Эти продукты предназначены для борьбы с акне и жирностью, поэтому оказывают подсушивающее действие на кожу. Не используйте средства, содержащие химические эксфолианты, в том числе салициловую кислоту и другие бета-гидроксикислоты (BHA). Перекись бензила также является антибактериальным средством, которое борется с акне и сушит кожу. Нежелательны любые скрабы для лица или пилинги с мелкими частицами.
5. Пейте много воды!
Хотя питьевая вода напрямую не восстановит вашу кожу после нанесенного солнцем вреда, она поможет организму в целом. Вода необходима для здоровья всех жизненно важных органов, а кожа - самый большой орган в организме. "После солнечного ожога организм теряет много воды, поэтому не забывайте не только увлажнять кожу специальными средствами, но и много пить. Регулярное употребление воды защитит ваш организм от обезвоживания", - говорит фармацевт.
6. В течение нескольких дней защищайте кожу от солнца и носите свободную одежду
После солнечного ожога лучше несколько дней оставаться в тени. Дайте коже отдохнуть и восстановиться дома. Если нет возможности оставаться в помещении, наносите солнцезащитный крем, носите закрытую одежду и как можно больше находитесь в тени. "Чтобы защитить кожу в будущем, выбирайте легкую, свободную одежду, которая не натирает кожу и позволяет ей дышать", - советует фармацевт.
Чего нельзя делать ни в коем случае!
Обгоревшая на солнце кожа не должна контактировать с молочнокислыми бактериями, содержащимися в сметане. Они могут вызвать дополнительное раздражение, поэтому желательно избегать бабушкиных методов из "сундука с приданым" и лучше приобрести в аптеке средства, помогающие от солнечных ожогов. То же самое касается нанесения масла на обожженную солнцем кожу. "Масло закупоривает поры кожи, что задерживает тепло и создает парниковый эффект, поэтому рана нагревается еще больше и заживления не происходит", - объясняет Иванда Крастиня.
Золотое правило: профилактика дорогого стоит, поэтому всегда пользуйтесь подходящими вам солнцезащитными средствами. Лучше не обгореть, чем потом лечиться!
"Перед выходом на солнце обязательно наносите солнцезащитный крем, чтобы защитить кожу от вредного ультрафиолетового излучения и избежать ожогов. В аптеке продаются различные средства с низким и высоким SPF. В солнечный день рекомендуется использовать средства с SPF 30-50, а людям со светлой и чувствительной кожей, а также детям обязательно нужно пользоваться SPF 50+. Применение солнцезащитных средств также способствует замедлению старения кожи. Солнечных ожогов можно избежать, если держаться подальше от прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00, когда они наиболее вредны", - напоминает фармацевт.
В случае, если солнечный ожог очень сильный и наблюдаются такие симптомы, как головная боль, рвота, повышение температуры тела, лихорадка, судороги, следует немедленно обратиться к врачу.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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