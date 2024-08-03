Смена дорожных знаков принесла головную боль жителям Ледурги

Местный житель Юрис рассказывает, что несколько дней назад на перекрестке завершили ремонтные работы и поменяли дорожные знаки. Дорогу, которую сейчас украшает знак "СТОП", еще недавно была главной, то есть, параллельная дорога, которая ведет со стороны Риги в Страупе - дорога меньшего значения.

Юрис встревожен фактом, что перед новым знаком "СТОП" нет ни одного предупреждения. Он считает, смена знаков опасна, так как местные будут ездить как обычно, что приведет к возникновению аварийных ситуаций.

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