Россияне создали 15-километровую закрытую зону вдоль реки Днепр

По данным Центра национального сопротивления Украины, теперь в эту зону запрещено входить без пропуска оккупационной администрации. Были высказаны угрозы, что с 1 сентября люди, которые будут находиться в этой зоне без соответствующего документа, будут доказаны.

Центр отметил, что большая часть населения насильно выведена за пределы этой территории. Таким образом, россияне фактически депортировали людей, и только специальные разрешения позволяют им оставаться дома.

"Причиной является передача информации местными о передвижении вражеской армии. Таким образом оккупанты хотят избежать утечки существенных данных. Однако такие надежды напрасны, ведь большинство населения неподконтрольно Кремлю и ждет освобождения и делает все возможное, чтобы приблизить этот момент", - отметили в сопротивлении.

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