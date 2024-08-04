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В рижской пятиэтажке взорвался самогонный аппарат: эвакуированы 26 человек

rus.tvnet.lv
Обновлено 4 августа 2024, 11:14
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Пожарный VUGD. Иллюстративное фото.
Пожарный VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

В Риге в ночь на воскресенье, 4 августа, после полученной информации о взрыве были эвакуированы 26 человек, еще двое переданы медикам, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В контакт-центр 112 поступил звонок о том, что в пятиэтажном жилом доме на улице Саласпилс был слышен шум, похожий на взрыв.

Прибыв на место происшествия, пожарные из двух подъездов эвакуировали 26 человек, а два человека были переданы медикам.

На место происшествия прибыл и строительный инспектор Рижской думы, который проводит обследование здания. Причины произошедшего предстоит выяснить Государственной полиции.

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что в квартире в доме на улице Саласпилс произошел взрыв. Согласно предварительной информации, взорвался самогонный аппарат, оставленный на плите. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

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