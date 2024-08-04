Фото Танцами под знаменитого диджея Робина Шульца завершился фестиваль Summer Sound 2024

В субботу, 3 августа, в Лиепае завершился фестиваль Summer Sound 2024. Хедлайнером второго дня стал немецкий диджей Робин Шульц. Смотрите самые яркие моменты второго дня фестиваля!
Как уже сообщалось, что фестиваль проходил 2 и 3 августа в Лиепае. В этом году фестиваль проходил в 12-й раз. В течение двух дней более шестидесяти латвийских и зарубежных артистов выступили на четырех сценах фестиваля, Klubs++ и дополнительных мероприятиях с шоу, подготовленных специально для фестиваля.
Хедлайнерами первого дня стал французский диджейский дуэт Offenbach, а во второй день выступил диджей Робин Шульц, известный по таким хитам, как Sugar, Sun Goes Down, OK и др.
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