Фото Танцами под знаменитого диджея Робина Шульца завершился фестиваль Summer Sound 2024

Как уже сообщалось, что фестиваль проходил 2 и 3 августа в Лиепае. В этом году фестиваль проходил в 12-й раз. В течение двух дней более шестидесяти латвийских и зарубежных артистов выступили на четырех сценах фестиваля, Klubs++ и дополнительных мероприятиях с шоу, подготовленных специально для фестиваля.