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ВИДЕО Голливудская звезда Кристен Стюарт была на вечеринке в ночном квир-клубе Skapis

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Michele Tantussi/Reuters

Американскую актрису, звезду киносаги "Сумерки" снова видели в Латвии - на этот раз она отдыхала в ночном квир-клубе Skapis, о чем свидетельствует видео, опубликованное очевидцем в TikTok.

@teoolte 😭 #kristenstewart #latvia #skapis ♬ original sound - teo

Видео, на котором голливудская звезда Кристен Стюарт танцует во время посещения популярного ночного клуба Skapis, становится все более популярным на платформе TikTok.

Актриса была одета в белую футболку и синие джинсы. Она танцевала под The Man Тейлор Свифт.

Стюарт приехала в Латвию в конце февраля в поисках локаций для съемок своего нового фильма - биографической драмы The Chronology of Water.

В марте кинозвезда подтвердила на американском шоу The Late Show with Stephen Colbert, что фильм действительно будет сниматься в Латвии. "Я думала об этом фильме шесть или семь лет. Не знаю, насколько он будет хорош, но снять его я хотела давно. И снимать будем в Латвии. Имоджен Путс и Тор Берч примут участие. Я полна энтузиазма".

В конце февраля хитом соцсетей стал снимок Стюарт, позирующей в ресторане в Икшкиле. Голливудскую звезду также видели в магазине одежды в центре Риги и в пиццерии Stacia Vaivari Pizza.

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