Рижанин взял в заложники собственную мать. Ее освободило спецподразделение ОМЕГА

14 июля незадолго до 11:00 поступил вызов по адресу на Тейке, где жильцы услышали в квартире на первом этаже странный шум, возможно, связанный с бытовой ссорой.

Прибыв на место происшествия, правоохранители заметили мужчину 1983 года рождения, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, который, увидев сотрудников полиции через окно, пригрозил убить себя и свою мать, если те попытаются проникнуть в квартиру. После угроз мужчина взял в заложники свою мать, угрожая ей ножом.

Реагируя на развитие ситуации, на место прибыли сотрудники полицейского батальона спецназначения и Управления криминальной полиции. Учитывая возможную угрозу, также были привлечены переговорщик и тактическая группа антитеррористического подразделения ОМЕГА.

Сотрудники подразделения ОМЕГА и батальона спецназначения проникли в квартиру и успешно освободили захваченного заложника, а также задержали мужчину 1983 года рождения. Женщина в результате происшествия не пострадала.

Агрессор ранее уже привлекался к ответственности за кражи и грабежи. 15 июля к нему была применена мера пресечения - арест.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой с испытательным сроком до трех лет или без такового.

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