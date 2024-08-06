Переезд из Латвии в Данию, а затем в Испанию. Появление на обложках журналов, баннерах и сотрудничество с такими известными брендами, как Nike, Calvin Klein, Kicks, Nivea, Stine Goya и Crocs. Успех в Instagram и TikTok. Гостьей TVNET+ стала моделинг- и позинг-коуч, инфлюенсер и модель Viola Push, которая по-прежнему считает Латвию своим домом.

На аккаунт девушки в Instagram подписаны 243 тысячи человек. Ещё 188 тысяч следят за ней в социальной сети TikTok. Девушка говорит, что в основном её подписчики англоязычные и многие удивляются, когда узнают, что она из Латвии и говорит по-русски.

"Внешность у меня... ну, я не очень выгляжу русской. По мне можно сказать, что я испанка. Я живу в Испании. Но по-русски мне удобнее всего выражаться. Я более естественна", - говорит Виола.