В Латвии пропал гражданин Великобритании, последний раз его видели на станции Dole

Полиция разыскивает пропавшего Блейка Аллена (Blake Allen), гражданина Великобритании, 1987 года рождения, которого последний раз видели 29 июня этого года на железнодорожной станции Dole.
Приметы: рост около 175 -180 см, голубые глаза, крашеные светлые волосы. Вероятно, он был одет в клетчатую рубашку коричневых тонов, шорты, летнюю обувь или зелено-коричневые кроссовки и с кепкой на голове.
У мужчины была темная сумка Sports Direct, небольшой серебристый чемодан и черный рюкзак.
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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