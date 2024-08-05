В Латвии пропал гражданин Великобритании, последний раз его видели на станции Dole

Приметы: рост около 175 -180 см, голубые глаза, крашеные светлые волосы. Вероятно, он был одет в клетчатую рубашку коричневых тонов, шорты, летнюю обувь или зелено-коричневые кроссовки и с кепкой на голове.

У мужчины была темная сумка Sports Direct, небольшой серебристый чемодан и черный рюкзак.

Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

Фото: Valsts policija

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