Эстонка забронировала жилье в Риге и попалась на удочку мошенников. Ответ Booking и Airbnb

"Мы торопились и сделали бронь, не читая комментарии о жилье. Только после осуществления бронирования появилась информация, что заехать в апартаменты необходимо до 19:00. Я часто пользуюсь сервисом Booking.com, и такое условие, как заезд до семи вечера, вижу впервые", - рассказывает она.