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Эстонка забронировала жилье в Риге и попалась на удочку мошенников. Ответ Booking и Airbnb

Влада Лаевалинд rus.postimees.ee
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Интернет-мошенники. Фото иллюстративное.
Интернет-мошенники. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С началом сезона отпусков многие столкнулись с очередным видом мошенничества - аферисты поджидают ни о чем не подозревающих людей на сервисах бронирования жилья. Так жительница Таллинна Виктория стала жертвой мошенничества, когда забронировала апартаменты в Риге через сайт Booking.com, сообщает Rus.Postimees.

"Мы торопились и сделали бронь, не читая комментарии о жилье. Только после осуществления бронирования появилась информация, что заехать в апартаменты необходимо до 19:00. Я часто пользуюсь сервисом Booking.com, и такое условие, как заезд до семи вечера, вижу впервые", - рассказывает она.

Позже в чат сайта Booking ей приходит от владельца апартаментов сообщение, в котором он просит связаться по Whatsapp. Виктории показалось это довольно странным, но она все-таки скачала приложение.

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