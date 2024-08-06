Фото и видео Центр Тарту тонет: в городе образовались озера и водопады

Примерно в 9:10 на холме в районе улицы Рийа также образовалась пробка, поскольку весь переезд у железнодорожного виадука на улице Рийа оказался под большим количеством воды. Водители пытались проехать на своих машинах через огромную лужу, но их машины там застряли. Там же оказался городской автобус, внутрь которого тоже проникла вода. Около 9:30 полиция остановила движение на улице Рийа, а транспортные средства перенаправили в переулки.

Помимо того что улицы оказались под водой, не работает и часть светофоров, например, на пересечении улиц Туру и Рийа. Некоторые люди разулись посреди улицы и пошли дальше босиком.

После утреннего сильного ливня самые первые пробки появились на улицах в районе Юлейыэ на улице Раатузе, где на дороге образовались большие и глубокие лужи. Около девяти часов чуть подальше, на пересечении улиц Фортууна и Пикк, также образовалась очередь из автомобилей, при этом две машины застряли в луже при движении в сторону города.

Машины доезжали до улицы Фортууна, откуда им приходилось поворачивать на улицу Пыйгу, но и там на дороге стояли машины со включенной аварийкой.

Всем участникам дорожного движения рекомендуют быть внимательными и запасаться временем, чтобы добраться до пункта назначения.

Как уже сообщалось, во многих районах Латвии во вторник пройдут кратковременные дожди, местами сильные, прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть преимущественно с севера и северо-запада, при грозе - порывистый.

Ожидается переменная облачность с прояснениями. Максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь, временами будет светить солнце, ветер северный, северо-западный, слабый или умеренный, максимальная температура воздуха составит +21...+22 градуса.

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