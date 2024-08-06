СМИ: Иран готовится к войне и попросил Россию поставить современные системы ПВО

Кремль отозвался на просьбу и уже начал поставлять современные радары и системы ПВО.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в понедельник в Тегеране встретился с новым президентом Ирана Масудом Песехианом и командующим иранскими вооруженными силами бригадным генералом Мохаммадом Багери, отвечающим за планирование военных ударов по Израилю.

Встретился Шойгу и с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Газета Wall Street Journal сообщает, что два должностных лица Ирана, знакомых с военным планированием, подтвердили, что Иран обратился с такой просьбой, и сказали, что Россия начала поставлять современные радары и системы ПВО.

"Мы готовы полностью сотрудничать с Ираном по региональным вопросам", - цитируют Шойгу иранские СМИ.

Герерал Багери сказал Шойгу, что отношения между странами "глубокие, долгосрочные и стратегические", и во время нового правительства Ирана будут расширены.

Как указывает Wall Street Journal, Шойгу в ходе визита подчеркнул тесный альянс между Ираном и Россией, который укрепился после полномасштабного вторжения России в Украину.

Иран поставлял России военные дроны, а недавно страны подписали договор о расширении военного и разведывательного сотрудничества.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю из Ирана после того, как в результате взрыва в Тегеране погиб лидер палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания.

Иран и ХАМАС обвиняют в нападении на Ханию Израиль.

Американские и израильские должностные лица прогнозируют, что Иран и его союзники в регионе начнут координированную атаку на Израиль.

В так называемую "Ось сопротивления" входят ливанское шиитское ополчение "Хезболла" и йеменские повстанцы-хуситы.

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