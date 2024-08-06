В США уличили Google в антимонопольных нарушениях

Иск в отношении корпорации в 2020 году подал Минюст США, обвинивший ее в контроле около 90 процентов рынка.

"Google - монополист, и он действует как таковой, чтобы сохранить свою монополию", - говорится в постановлении суда. "Он нарушил раздел 2 Акта Шермана (антимонопольного закона США. - Ред.)", - отмечается в документе далее.

Данный раздел касается случаев монополизации, попыток монополизации и сговора с целью монополизации.

Ряд преимуществ по умолчанию

Судья, в частности, указал, что дистрибьюторские соглашения Google носят эксклюзивный характер и имеют последствия для конкурентов. Корпорация также установила завышенные цены на выдачу текстовых объявлений в общем поиске и получает с них монопольную прибыль, счел Мехта. Кроме того, компания имеет преимущество, поскольку ее поисковик является системой, которая на ряде устройств установлена по умолчанию, что также упрочило ее превосходство над соперниками. Для достижения последнего корпорация ежегодно тратит миллиарды долларов. Так, только в 2021 году соответствующая сумма составила 26 млрд долларов (23 млрд евро).