На Эспланаде пройдет ежегодный Рижский фестиваль бургеров

В течение двух дней на площади парка на Эспланаде намечена особенная праздничная программа с мастер-классами, поеданием бургеров на скорость, музыкой и прочими развлечениями. Под занавес второго дня состоится награждение в номинации "Лучший бургер фестиваля".



В этом году в конкурсе "Лучший бургер фестиваля" судейскую коллегию возглавят шеф-повар Лаурис Алексеев, фуд-блогер Jushkapadrushka, радиоведущая Санда Деюс и основательница Womens Social Club Санта Микелсоне.

"Каждый год мероприятие посещает более 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры - это не просто фастфуд, а целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни", - рассказал организатор Рижского фестиваля бургеров Эдгарс Свенцс.

В завершение фестиваля пройдет традиционный концерт, на котором выступят местные музыканты. Организаторы держат имена артистов в секрете, и все присутствующие узнают их лишь за пару минут до выхода музыкантов на сцену. В предыдущие годы выступали такие группы и певцы, как Bad Habit, Pētersons, Keksi, Мартиньш Балодис и многие другие. Программа и подробная информация о мероприятии доступны на официальной странице фестиваля.

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