СМИ: В России "похоронили" более 60 человек, которые были захвачены в плен

Минобороны России объявило погибшими 64 человека, которые в марте 2024 года были найдены в списках российских военнопленных, предназначенных для обмена, сообщает СМИ "Важные истории".
Министерство обороны России прислало родственникам закрытые гробы, рекомендовав не вскрывать их, а также не предоставив экспертизу ДНК.
Один из примеров - старший лейтенант армии РФ Олег Фарниев. В Минобороны семье рассказали, что он погиб во время боевого вылета в самом начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Через несколько месяцев родственникам передали останки Фарниева, который посмертно был награжден орденом Мужества. Однако в феврале 2024 года имя Фарниева обнаружили в списке военнопленных, опубликованном украинским проектом "Хочу жить".
Жена Фарниева обратилась в Минобороны, чтобы прояснить ситуацию. Спустя два месяца был получен сухой ответ: "Согласно данным учета, Фарниев Олег Олегович захоронен с воинскими почестями. Военнослужащий с достоинством и честью выполнил свой воинский долг, внес весомый вклад в приближение победы над украинскими националистами".
Это не единичный пример. Всего в марте 2024 года в списках пленных "Важные истории" обнаружили 64 российских военнослужащих, которых в России уже успели похоронить. Реальное же число может быть еще больше.
Так, например, Ольга (имя изменено) увидела своего мужа на видео с пленными, опубликованном осенью 2023 года. При этом Ольге о смерти мужа сообщили в начале мая 2023 года.
"Уверяли, что там не может быть ошибки. Прислали закрытый цинковый гроб, который не то чтобы запретили, но не рекомендовали вскрывать: "Как вы потом будете с этим жить?". Я говорю: "А то, что у меня мужа нет? Тоже на всю жизнь отпечаток". - "Ну, там будет окошко, и вы сможете посмотреть", - рассказывает Ольга.
Однако никакого "окошка" в гробу не было. А теперь эксгумацию провести невозможно, так как против этого выступают его родители.
Юрист, опрошенный "Важными историями", заявляет, что родственники российских военных могут обратиться в Военную службу правопорядка Вооруженных сил Украины и запросить подтверждение, что конкретный человек действительно находится в плену.
И уже с полученным подтверждением идти в российское Минобороны и добиваться признания человека военнопленным. После этого можно добиваться его включения в списки на обмен.
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