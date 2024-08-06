СМИ: В России "похоронили" более 60 человек, которые были захвачены в плен

"Уверяли, что там не может быть ошибки. Прислали закрытый цинковый гроб, который не то чтобы запретили, но не рекомендовали вскрывать: "Как вы потом будете с этим жить?". Я говорю: "А то, что у меня мужа нет? Тоже на всю жизнь отпечаток". - "Ну, там будет окошко, и вы сможете посмотреть", - рассказывает Ольга.

Однако никакого "окошка" в гробу не было. А теперь эксгумацию провести невозможно, так как против этого выступают его родители.

Юрист, опрошенный "Важными историями", заявляет, что родственники российских военных могут обратиться в Военную службу правопорядка Вооруженных сил Украины и запросить подтверждение, что конкретный человек действительно находится в плену.

И уже с полученным подтверждением идти в российское Минобороны и добиваться признания человека военнопленным. После этого можно добиваться его включения в списки на обмен.

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