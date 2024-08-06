Полицейский рейд на дорогах в Елгаве: нашли более 50 нарушений

В минувшие выходные, 3 августа, сотрудники Земгальского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве с Управлением безопасности дорожного движения провели в Елгаве проверку технического состояния автомобилей на дорогах, обратив особое внимание на состояние шин и их соответствие установленным законом требованиям.
С 16:00 до 23:00 был проверен 51 автомобиль, выявлено 55 правонарушений, в том числе четыре случая превышения скорости и три - использования гаджетов во время движения.
За рулем были пойманы пять водителей транспортных средств, которые передвигались без водительских прав, двое - с неработающими фарами, в четырех случаях у транспортных средств была констатирована тонировка передних окон, в четырех случаях была переделана выхлопная система, а в 10 случаях превышен разрешенный уровень шума.
Выявлены и такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд без остановки у дорожного знака "Стоп", передвижение без действующего техосмотра, на незарегистрированном авто без оплаты налога на эксплуатацию и с несоответствующим номерным знаком.
Также выявлено четыре нарушения в связи с несоответствующей глубиной протектора шин.
3 августа около 17:00 в Елгаве было остановлено транспортное средство Audi, на котором мужчина двигался в направлении от ул. Видус в сторону ул. Вискалю, и констатировано, что глубина протектора шин автомобиля была недостаточной - всего 1,31 и 1,60 мм, а также автомобиль был оснащен шинами с шипами. Также установлено, что данное транспортное средство не было оснащено элементами системы глушения шума.
3 августа около 21:20 в Елгаве на ул. Аспазияс был остановлен мотоцикл с критически низкой глубиной протектора, а точнее - без нее - 0,00 мм. Добавим, что для шин мотоцикла глубина протектора не должна быть менее 0,8 мм; для автомобиля минимальная глубина протектора для летних шин составляет 1,6 мм, а для зимних - 4 мм. Кроме того, вечером в Елгаве на ул. Сатиксмес были остановлены автомобили BMW и Lexus, глубина протектора шин которых не соответствуют действительности.
В Государственной полиции против нарушителей начаты соответствующие процессы об административных правонарушениях.
Госполиция обращает внимание на то, что подобные профилактические мероприятия по надзору за дорожным движением периодически проводятся в разных местах Латвии и ожидаются в любое время суток и в дальнейшем, чтобы выявить и устранить нарушения правил дорожного движения в заботе о безопасности жителей.
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