Полицейский рейд на дорогах в Елгаве: нашли более 50 нарушений

С 16:00 до 23:00 был проверен 51 автомобиль, выявлено 55 правонарушений, в том числе четыре случая превышения скорости и три - использования гаджетов во время движения.

За рулем были пойманы пять водителей транспортных средств, которые передвигались без водительских прав, двое - с неработающими фарами, в четырех случаях у транспортных средств была констатирована тонировка передних окон, в четырех случаях была переделана выхлопная система, а в 10 случаях превышен разрешенный уровень шума.

Выявлены и такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд без остановки у дорожного знака "Стоп", передвижение без действующего техосмотра, на незарегистрированном авто без оплаты налога на эксплуатацию и с несоответствующим номерным знаком.

Также выявлено четыре нарушения в связи с несоответствующей глубиной протектора шин.