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Видео Грубияны "храбро" унизили юрмальского полицейского и оказались перед судом (1)

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/"X"

Более чем через год, 6 августа 2024 года, перед судом предстали двое мужчин, которые на пляже в Майори 16 июля 2023 года грубо и с бравадой выступили против сотрудника муниципальной полиции. Свою вину, правда, признал лишь один из них - второй обвиняемый считает себя лишь частично виновным, сообщают TV3 Ziņas.

Первое заседание было очень коротким из-за отсутствия одного из адвокатов.

Передача поясняет, что обвиняемые мужчины в прошлом году в Майори откровенно не следовали указаниям полиции, а также вели себя откровенно агрессивно, провоцировали сотрудников полиции и даже кричали на стража порядка: "Мы сломаем тебя!"

В суд был привлечен переводчик, так как обвиняемые не говорят по-латышски.

Дмитрий Наприенко свою вину признал и выразил сожаление.

Второй обвиняемый, Артем Борисов, свою вину признал частично - его возмутили действия полицейского, так как он беспокоился за здоровье находящегося рядом ребенка.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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