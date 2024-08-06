Более чем через год, 6 августа 2024 года, перед судом предстали двое мужчин, которые на пляже в Майори 16 июля 2023 года грубо и с бравадой выступили против сотрудника муниципальной полиции. Свою вину, правда, признал лишь один из них - второй обвиняемый считает себя лишь частично виновным, сообщают TV3 Ziņas.