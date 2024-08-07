Видео Семейный отдых и отпуск начался с аварии. Автомобиль, вероятно, будет списан

Авария произошла из-за неосторожности водителя ехавшего сзади автомобиля.

Быстро двигавшийся водитель Saab не заметил перед собой автомобиль Hyundai, который ​​собирался совершить левый поворот, чтобы попасть с шоссе на заправочную станцию недалеко от Меллупе.

"Мы ехали из Риги на дачу, у меня только отпуск начался. Первый день. Мы хотели отдохнуть на даче. Решили заехать заправиться. Я включила поворотник, чтобы повернуть, но водитель идущей за мной машины, видимо, не заметил этого и на полной скорости врезался в нашу машину сзади", - рассказывает Екатерина, водитель Hyundai.

Тот факт, что Екатерина ехала в своей машине не одна, делает столкновение еще более тревожным. Вместе с ней в машине находились дети.

Водитель вздыхает с облегчением и говорит, что никто из детей в аварии не пострадал: "В принципе, нормально. Учитывая ситуацию и то, как выглядит машина, думаю, могло быть намного хуже. В этом плане повезло, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. В принципе, от травм у меня только царапина на лбу. Вот и все, слава Богу".

После аварии водитель Hyundai призналась, что с автомобилем ей придется попрощаться: "У меня только OCTA, так что посмотрим, что и как. Но учитывая, что я не виновата, я не знаю, насколько машину будут списывать или не списывать. Выглядит, что будут списывать, я думаю. Учитывая масштабы повреждений, вся задняя часть разбита".

На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали происшествие и помогли двум участникам столкновения подписать необходимые документы.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!