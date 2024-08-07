СМИ: несколько российских солдат в Курской области попали в плен. Киев это не комментирует

Украинские Telegram-каналы сообщают о том, что во время боев в Курской области не менее шести российских военнослужащих попали в плен, пишет "Медуза".
На кадрах можно увидеть допросы мужчин, которые говорят, что они военнослужащие РФ.
"Медуза" со ссылкой на "Осторожно, новости" и "Важные истории" пишет, что среди попавших в плен - 22-летний срочник Данил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми.
Пленные российские военные говорят, что на позициях находились срочники, которые должны были "не допустить прорыва". Все трое заявили, что были взяты в плен украинскими военными "при переходе границы".
Официальный Киев пока не дал комментариев.
Бои в Курской области
Ранее сообщалось, что, по утверждениям Минобороны РФ, около 300 солдат ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин атаковали позиции российских пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.
"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы", - написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram во вторник, 6 августа.
Вечером 6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинские военные отступили, но позже ведомство отредактировало сообщение, удалив слова об отступлении.
Исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что в Курской области за день три человека погибли и еще 18 получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины.
Как российские, так и украинские СМИ сообщают, что во время боев в Курской области не менее шести российских военнослужащих попали в плен.
Ранее также сообщалось, что в ночь на вторник, 6 августа, в Курской области России прогремело несколько взрывов. Системы ПВО сбили дроны над несколькими населенными пунктами, сообщает агентство УНИАН.
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