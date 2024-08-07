СМИ: несколько российских солдат в Курской области попали в плен. Киев это не комментирует

На кадрах можно увидеть допросы мужчин, которые говорят, что они военнослужащие РФ.

"Медуза" со ссылкой на "Осторожно, новости" и "Важные истории" пишет, что среди попавших в плен - 22-летний срочник Данил Колесников из Ровеньского района Белгородской области и 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми.

Пленные российские военные говорят, что на позициях находились срочники, которые должны были "не допустить прорыва". Все трое заявили, что были взяты в плен украинскими военными "при переходе границы".

Официальный Киев пока не дал комментариев.

Бои в Курской области

Ранее сообщалось, что, по утверждениям Минобороны РФ, около 300 солдат ВСУ, 11 танков и 20 бронированных машин атаковали позиции российских пограничников в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.