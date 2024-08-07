Под завалами оказались восемь человек, несколько из них получили серьезные ранения. На месте работают спасатели.

Частично обрушилось здание отеля в деревне Креф земли Рейнланд-Пфальц, которая расположена на реке Мозель примерно в 100 километрах к западу от Франкфурта-на-Майне.

Нескольким людям удалось самостоятельно покинуть обрушившееся здание.

Пока неясно, что стало причиной обрушения.

Галерея: Обрушение отеля в Германии

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