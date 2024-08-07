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Фото В Германии обрушился отель: один человек погиб, несколько оказались под завалами (1)

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В Германии обрушился отель
В Германии обрушился отель Фото: dpa/scanpix

Вечером во вторник, 6 августа, один человек погиб в результате частичного обрушения здания отеля на западе Германии, сообщила полиция в среду, 7 августа.

Под завалами оказались восемь человек, несколько из них получили серьезные ранения. На месте работают спасатели.

Частично обрушилось здание отеля в деревне Креф земли Рейнланд-Пфальц, которая расположена на реке Мозель примерно в 100 километрах к западу от Франкфурта-на-Майне.

Нескольким людям удалось самостоятельно покинуть обрушившееся здание.

Пока неясно, что стало причиной обрушения.

Галерея: Обрушение отеля в Германии

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