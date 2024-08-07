Вечером во вторник, 6 августа, один человек погиб в результате частичного обрушения здания отеля на западе Германии, сообщила полиция в среду, 7 августа.
Под завалами оказались восемь человек, несколько из них получили серьезные ранения. На месте работают спасатели.
Частично обрушилось здание отеля в деревне Креф земли Рейнланд-Пфальц, которая расположена на реке Мозель примерно в 100 километрах к западу от Франкфурта-на-Майне.
Нескольким людям удалось самостоятельно покинуть обрушившееся здание.
Пока неясно, что стало причиной обрушения.
Галерея: Обрушение отеля в Германии
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