Видео Под Талси местный житель "отрезал" поселок от внешнего мира и перекрыл путь к морю

По объективным причинам несколько лет назад муниципалитет согласился перенести участок местной дороги, создав таким образом сервитут на ныне заблокированной территории. Также проводилась консультация с земельным кадастром, но последующие формальности были соблюдены с грехом пополам, что теперь позволяет спекулировать на тему статуса дороги.

Местный житель Эгилс показывает объездную дорогу, проходящую через лесной массив парка. В сухую погоду этот неровный и холмистый участок теоретически безопасен, но не очень удобен для проезда на автомобиле. Кроме того, объездная дорога в несколько раз длиннее перекрытого 150-метрового участка.

Программе не удалось встретиться с владельцем участка, о котором идет речь. В свою очередь, производитель бетонных блоков в телефонном разговоре отказался от комментариев, объяснив, что он занят работами в муниципальном саду.

Подробности - в выпуске Bez Tabu.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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