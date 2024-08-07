Видео Под Талси местный житель "отрезал" поселок от внешнего мира и перекрыл путь к морю

Вскоре после Янова дня в поселке Сеску Талсинского края один из жителей заблокировал местную дорогу, поставив на одном участке бетонные блоки. Тем самым он перекрыл единственный путь к поселку и берегу моря в Национальном природном парке Слитере, сообщает передача Bez Tabu.
По объективным причинам несколько лет назад муниципалитет согласился перенести участок местной дороги, создав таким образом сервитут на ныне заблокированной территории. Также проводилась консультация с земельным кадастром, но последующие формальности были соблюдены с грехом пополам, что теперь позволяет спекулировать на тему статуса дороги.
Местный житель Эгилс показывает объездную дорогу, проходящую через лесной массив парка. В сухую погоду этот неровный и холмистый участок теоретически безопасен, но не очень удобен для проезда на автомобиле. Кроме того, объездная дорога в несколько раз длиннее перекрытого 150-метрового участка.
Программе не удалось встретиться с владельцем участка, о котором идет речь. В свою очередь, производитель бетонных блоков в телефонном разговоре отказался от комментариев, объяснив, что он занят работами в муниципальном саду.
Подробности - в выпуске Bez Tabu.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!