Атака ВСУ на Курскую область: что происходит

Днем во вторник российское Минобороны заявляло о выдвижении в район боестолкновения резервов, применении армейской авиации и об уничтожении 16 единиц украинской бронетехники — шести танков, двух БМП, четырех БТР, трех боевых бронемашин «Козак» и инженерной машины разграждения.

Тогда же появилось снятое в Суджинском районе видео, на котором видны пролетающие над головой боевые самолеты.

К вечеру вторника Минобороны сделало новое заявление — якобы зашедшая на территорию Курской области украинская диверсионно-разведывательная группа понесла потери и «отступила на свою территорию».

Вскоре это сообщение было удалено. «Противник до сих пор остается на территории Курской области», — пишет блогер Роман Алехин.

Генштаб ВСУ в ответ на просьбу прокомментировать происходящее под Суджей заявил Украинской службе Би-би-си: «У нас нет пока информации по этому поводу».

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Что известно о потерях

Российские провоенные каналы распространили видеозаписи с несколькими разбитыми украинскими бронемашинами, а также кадры, как утверждается, поражения двух украинских ЗРК «Бук» на территории Сумской области.

Они же признают потерю российского вертолета Ка-52, утверждая, что его командир погиб, а также сообщают о еще одном сбитом, но сумевшем благополучно приземлиться вертолете (тип не называется, предположительно — Ми-8).