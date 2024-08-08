- Потому что очень красивые девушки и парни тоже. Здесь больше нечего добавить. Очень популярна славянская внешность. Я бы не сказала, что я представляю эту категорию модели. Но я могу тебе сказать со стороны букера - человека, который берёт модель в модельные агентства. Это очень удобная внешность. Мне, например, с моей коммерческой внешностью накрасить глаза, накрасить губы, поставить акцент на брови - я буду выглядеть слишком ярко. Мне нужно делать какой-то определённый акцент в одежде, в мейкапе. А славянская внешность выгодна тем, что ты можешь навесить всё что угодно и акцент будет больше на одежду или на мейкап, а не на самого человека. То есть я немного перебиваю, потому что у меня большие брови, большие глаза, большой рот. И если ты всё это накрасишь, то просто будет выглядеть бешено. А здесь в плане продаж всегда очень удобно. Ты можешь сделать что угодно - акцент всегда будет на том, что ты хочешь продать.