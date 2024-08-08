Видео "Пол дрожал": очевидцы о крупном пожаре на Ганибу дамбис

"Мы с коллегой находились на другом конце этой территории, обсуждали повседневные вопросы, когда еще один наш коллега прибежал рассказать, что там дым и пламя, и в тот же момент произошел взрыв. Пол дрожал, хотя мы находились на расстоянии 150-200 метров. Мы немедленно позвонили во все ответственные службы, пытались помочь эвакуировать других арендаторов, ближайшие машины и все такое. Старались по возможности участвовать, не забывая о безопасности. (...) Надеюсь, все живы и здоровы. Имущество есть имущество, главное - что спасены жизни", - рассказывает очевидец Ричард.