Видео "Пол дрожал": очевидцы о крупном пожаре на Ганибу дамбис

В среду, 7 августа, жители Риги вышли на улицы, чтобы понаблюдать за пожаром, охватившим ангар на Ганибу дамбис. Дыма было так много, что временами он даже закрывал солнце, передает программа Degpunktā на телеканале TV3.
В социальных сетях распространилось множество видео, снятых очевидцами. При этом некоторые жители отмечают, что пожар сопровождался не только густым и едким дымом.
"Мы с коллегой находились на другом конце этой территории, обсуждали повседневные вопросы, когда еще один наш коллега прибежал рассказать, что там дым и пламя, и в тот же момент произошел взрыв. Пол дрожал, хотя мы находились на расстоянии 150-200 метров. Мы немедленно позвонили во все ответственные службы, пытались помочь эвакуировать других арендаторов, ближайшие машины и все такое. Старались по возможности участвовать, не забывая о безопасности. (...) Надеюсь, все живы и здоровы. Имущество есть имущество, главное - что спасены жизни", - рассказывает очевидец Ричард.
До прибытия пожарных в ангаре прогремело еще несколько взрывов.
Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)
Как сообщалось, Государственная служба окружающей среды (VVD) констатировала несоответствия в зоне загоревшихся на Ганибу дамбис складов и менее месяца назад выписала административный штраф за деятельность и хранение отходов за пределами разрешенной зоны, сообщила агентству LETA представитель VVD Айя Ялинска.
По ее словам, степень остаточного загрязнения в почве и грунтовых водах будет оценена после завершения работ по очистке с помощью геоэкологических исследований.
Галерея: Пожар на Ганибу дамбис
Очевидцы говорят, что заметили пожар около 14:00. В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) сообщили, что получили вызов на место ЧП в 13:53.
Пожарные продолжают работу в горящих ангарах
В 18:36 пожарные локализовали пламя. Горели пять ангаров общей площадью 900 квадратных метров и готовая продукция и техническое оборудование между ангарами на площади 650 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 1550 квадратных метров.
На месте происшествия работали 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя автолестницами, а также специализированным автомобилем с рукавами и пеной, сообщили агентству LETA в VUGD.
По информации службы, в ангарах находилась титановая стружка, которую не рекомендуется тушить водой. После того, как поздно вечером кучи титановой стружки были засыпаны песком, что предотвратило поступление кислорода и открытое горение, активные работы по тушению прекратились. В течение ночи пожарные вели наблюдение за территорией с помощью тепловизионной камеры и беспилотных летательных аппаратов. Сейчас они продолжают работы в пострадавших ангарах.
Человек, работавший неподалеку от места происшествия, рассказал, что загорелся один из нескольких ангаров, но он не знает, какие работы велись в этом ангаре.
Людям, работающим вблизи места происшествия, было велено покинуть территорию. По наблюдениям LETA, место ЧП оцепили, внутрь никто не допускался.
Еще один человек, находившийся неподалеку, рассказал LETA, что ему удалось переместить несколько автомобилей, чтобы защитить их от пламени, после чего он уехал. В районе места происшествия движение по Ганибу дамбис было ограничено.
Видео: Очевидцы на Кипсале снимают пожар на Ганибу дамбис
Видео: Видео очевидца
Также видео и фото с места происшествия распространяли пользователи соцсетей:
Baigi deg! pic.twitter.com/jRnC9Xk7iG— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) August 7, 2024
Masīvs ugunsgrēks tālumā. Dūmi veļas pāri Skanstei. #ugungrēks pic.twitter.com/SNfmbD58Yl— Marta Kļava (@MartaKlava) August 7, 2024
#Ugunsgrēks ganību dambī... pic.twitter.com/IfUGs1HIWl— Kārlis (@Juicijs) August 7, 2024
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