Главное за 8 августа Дети из Латвии застряли в Испании, рижский клуб приглашает пророссийских артистов и инцидент с глобусами в магазине

​В Великобритании не утихают массовые беспорядки, охватившие страну на прошлой неделе, после того как 17-летний подросток зарезал в детской танцевальной студии под Ливерпулем трех девочек и ранил еще восемь детей и двух взрослых.

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Можно ли стать моделью, если ты низкого роста? Почему среди моделей так много русскоговорящих? Правда, что рано или поздно всем моделям поступают непристойные предложения? Вместе с Viola Push говорим и разрушаем главные мифы о модельном бизнесе.

В среду, 7 августа, в лиепайском концертном зале Lielais Dzintars выступил популярный шоумен и юморист Максим Галкин. Известно, что билеты на это мероприятия были полностью распроданы. О том, как прошел вечер, артист сообщил в соцсетях.

Направляясь по улице Таллинас в сторону улицы Миера, скажем, на почту или наоборот - в сторону улицы Кр. Барона, нельзя не заметить ветхий, полуразрушенный, затхлый, но очень интересный, необычный и аристократически старинный дом. Вход в подъезд украшает характерный для югендстиля элемент - пасть дракона, а дверь напоминает карету Золушки. Этот дом - ошибка молодости архитектора Эйжена Лаубе - дом Дракона, или доходный дом Каминтиуса. Сейчас он превратился в развалины категории В.

Участие отбывшего срок за изнасилование Стивена ван де Вельде в Олимпийских играх 2024 года завершилось. Освистывание болельщиками, поражение на площадке и негативная реакция в СМИ всего мира - время для пляжного волейболиста в Париже стало одним большим кошмаром…

В минувшую пятницу, 2 августа, в Риге в последний момент был отменен концерт россиянина Дениса Рублева, включенного в список нежелательных для Латвии лиц, который должен был состояться в клубе First. Программа Panorāma на LTV сообщает, что это не первый отмененный концерт в First, на котором должны были выступить артисты, поддерживающие российскую агрессию.

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