В уходящий рабочий день произошло много важных событий - 60 детей из Латвии застряли в Испании, стало известно, сколько стоил визит Ринкевича на Олимпийские игры, а модель Viola Push разрушила мифы о работе модели. Об этих и других новостях четверга, 8 августа, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 8 августа ⟩ Дети из Латвии застряли в Испании, рижский клуб приглашает пророссийских артистов и инцидент с глобусами в магазине
Новости Латвии:
"Хотим предупредить других", - говорит мама несовершеннолетнего участника лагеря, который вместе с еще по меньшей мере 60 другими участниками сейчас застрял в кемпинге в Испании. Организаторы - представители туристического оператора Fisom.lv - как сквозь землю провалились, дозвониться до них невозможно, а долгожданное приключение детей - путешествие в лагерь для серфинга в Португалию - закончилось. Теперь они сидят в кемпинге в испанском поселке Буэндиа, ожидая, когда смогут наконец с помощью родителей и латвийских госучреждений отправиться обратно в Латвию.
Внимание пользователей платформы Х во вторник, 6 августа, привлекли находящиеся в продаже в торговом центре K Senukai Ozols глобусы, на которых Крым четко обозначен как часть территории России, что вызвало у людей тревогу, сообщает TVNET.
В среду, 7 августа, жители Риги вышли на улицы, чтобы понаблюдать за пожаром, охватившим ангар на Ганибу дамбис. Дыма было так много, что временами он даже закрывал солнце, передает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Пока Наталья рожала дома, отец ребенка спал рядом пьяный. Муж Лиене в алкогольном бреду схватил люльку от коляски с младенцем внутри и выбросил ее из окна. Новая жизнь для обеих женщин началась, когда они вместе с детьми приехали в дом мамочек "Центра надежды" (Cerību centrs) в Лиепской волости. В отличие от других кризисных центров, здесь матери с детьми живут годами и часто учатся всему с нуля - пользоваться вилкой и ножом, готовить, соблюдать личную гигиену, писать письма и заявления. В настоящее время в центре живут семь матерей и девять детей; некоторые из женщин - с особыми потребностями.
Визит президента Эдгара Ринкевича и его делегации на Олимпийские игры в Париж обошелся Канцелярии президента в 10 965 евро, сообщил агентству LЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.
За рубежом:
21 июля в ресторане отеля Hedon SPA в Пярну произошел инцидент с применением насилия. Шеф-повар ресторанов Akord и Raimond Марко Лумера принялся избивать своего коллегу. "На следующий день мы обсудили это между собой, сегодня мы продолжаем работать профессионально и ни в чем не обвиняем друг друга, нет и гнева", - говорит Лумера, который утверждает, что ссора носила личный характер и была спровоцирована коллегой. Подробности рассказывает Rus.Postimees.
Украинские войска продвинулись на 10 километров вглубь российской Курской области, пришли к выводу специалисты американского Института изучения войны (ISW) после анализа имеющихся данных.
Житель Эстонии, пропавший в России в июне, а до этого посещавший военкомат в Петербурге, до сих пор не нашелся. Чисто гипотетически исчезновение может быть связано с желанием мужчины попасть на службу в армию РФ - суммы выплат за контракт на убийство и смерть бьют все рекорды. Редакция эстонского портала Rus.Postimees решила проверить, насколько сложно это сделать иностранцу.
Российский "военкор" и пропагандист Евгений Поддубный ранен и находится в больнице, сообщили в пропагандистском ВГТРК. Сотрудник пропагандистского холдинга пострадал из-за атаки дрона, его переведут на лечение в Москву, утверждают в компании. Ранее сообщалось, что он погиб.
В Великобритании не утихают массовые беспорядки, охватившие страну на прошлой неделе, после того как 17-летний подросток зарезал в детской танцевальной студии под Ливерпулем трех девочек и ранил еще восемь детей и двух взрослых.
Интересное чтиво:
Можно ли стать моделью, если ты низкого роста? Почему среди моделей так много русскоговорящих? Правда, что рано или поздно всем моделям поступают непристойные предложения? Вместе с Viola Push говорим и разрушаем главные мифы о модельном бизнесе.
В среду, 7 августа, в лиепайском концертном зале Lielais Dzintars выступил популярный шоумен и юморист Максим Галкин. Известно, что билеты на это мероприятия были полностью распроданы. О том, как прошел вечер, артист сообщил в соцсетях.
Направляясь по улице Таллинас в сторону улицы Миера, скажем, на почту или наоборот - в сторону улицы Кр. Барона, нельзя не заметить ветхий, полуразрушенный, затхлый, но очень интересный, необычный и аристократически старинный дом. Вход в подъезд украшает характерный для югендстиля элемент - пасть дракона, а дверь напоминает карету Золушки. Этот дом - ошибка молодости архитектора Эйжена Лаубе - дом Дракона, или доходный дом Каминтиуса. Сейчас он превратился в развалины категории В.
Участие отбывшего срок за изнасилование Стивена ван де Вельде в Олимпийских играх 2024 года завершилось. Освистывание болельщиками, поражение на площадке и негативная реакция в СМИ всего мира - время для пляжного волейболиста в Париже стало одним большим кошмаром…
В минувшую пятницу, 2 августа, в Риге в последний момент был отменен концерт россиянина Дениса Рублева, включенного в список нежелательных для Латвии лиц, который должен был состояться в клубе First. Программа Panorāma на LTV сообщает, что это не первый отмененный концерт в First, на котором должны были выступить артисты, поддерживающие российскую агрессию.
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