Почему в Латвии мало рожают? Специалисты назвали причины

В прошлом году Латвия установила антирекорд - в стране родилось всего около 15 тысяч детей. За последние 10 лет Латвия потеряла около 10% своего населения, и одной из главных причин этого - низкая рождаемость. Об этом рассказала профессор Латвийского университета Инта Миериня в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор", сообщает Rus.LSM.
Эксперт отметила, что такая же тенденция наблюдается и в других странах Запада, а рождаемость в Латвии на уровне среднеевропейских показателей.
"У нас рождаемость лучше, чем, например, в Литве, Финляндии, Польше, примерно так же как в Эстонии. А самый высокий показатель во Франции - всего 1,8 ребенка на женщину, и этого, конечно, недостаточно чтобы возобновить общество. Нужно чтобы было 2,1", - сказала Миериня.
Она считает, что в Латвии относительно хорошо поддерживаются семьи с маленькими детьми. Например в вопросе декретного отпуска. Но когда ребенок становится старше, поддержка уменьшается. А многодетные семьи, с тремя и больше детьми, могут попасть в "ловушку бедности",
Заведующая родильным центром Рижского роддома Анна Мыскова, считает, что существуют желание и объективные возможности.
"Я как конкретная женщина может быть и пятерых бы родила, если бы могла себе позволить няню и не заботиться о рутине, быте. То есть если мы говорим прежде всего о рождаемости в Латвии, то на первый план у нас выйдут, безусловно, социальные факторы, которые сильно влияют на нашу повседневную жизнь. Женщине нужно закончить школу, университет, получить работу, встать на ноги, плюс чаще всего получается так, что дохода одного родителя недостаточно, чтобы обеспечить семью. То есть нужно еще и найти партнера", - говорит Мыскова.
Анна Мыскова говорит, что факторы, которые могут влиять на то, что женщина выбирает рожать позже, это повышение бытовых требований: нужно жилье, автомобиль, карьера.
Также много значит и чувство стабильности. Кроме того, люди озабочены и проблемами экологии и ситуацией в мире, отмечает она.
"Почти все, кого мы опросили, уверены, что если родить ребенка, станет намного меньше денег, станет меньше возможностей осуществлять свои цели в жизни и делать то, что ты хочешь. Люди начинают задумываться, нужно ли им это или нет", - подчеркнула Миериня.
Профессор ЛУ обратила внимание, что в Латвии стало намного больше незамужних женщин, это тоже влияет на рождаемость.
"По сравнению с другими странами в Латвии очень много мужчин не хотят брать ответственность, 25% женщин сами растят ребенка", - подчеркнула профессор.
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