Почему в Латвии мало рожают? Специалисты назвали причины

Эксперт отметила, что такая же тенденция наблюдается и в других странах Запада, а рождаемость в Латвии на уровне среднеевропейских показателей.

"У нас рождаемость лучше, чем, например, в Литве, Финляндии, Польше, примерно так же как в Эстонии. А самый высокий показатель во Франции - всего 1,8 ребенка на женщину, и этого, конечно, недостаточно чтобы возобновить общество. Нужно чтобы было 2,1", - сказала Миериня.

Она считает, что в Латвии относительно хорошо поддерживаются семьи с маленькими детьми. Например в вопросе декретного отпуска. Но когда ребенок становится старше, поддержка уменьшается. А многодетные семьи, с тремя и больше детьми, могут попасть в "ловушку бедности",

Заведующая родильным центром Рижского роддома Анна Мыскова, считает, что существуют желание и объективные возможности.