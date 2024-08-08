Инспекция здравоохранения объявила, на каких пляжах снова можно купаться

Проанализировав полученные от Юрмальского самоуправления результаты проб воды для купания, инспекция пришла к выводу, что микробиологическое качество воды в местах для купания соответствует норме.

В связи с этим на всех официальных пляжах Юрмалы снова разрешено купаться.

Инспекция отменила ранее установленную рекомендацию не купаться на Рижском пляже в Румбуле.

В настоящее время рекомендация не купаться сохранена на пляже правого берега Лиелупе в Елгаве. Поскольку в самоуправлении Елгавы продолжается вывод паводковых вод с затопленных территорий, инспекция по-прежнему рекомендует не купаться и в Лиелупе на Почтовом острове.

Инспекция также рекомендует не купаться на пляже в заливе Луцавсалы в Риге, так как там существенно размножились сине-зеленые водоросли.

Пляж в Липушки на озере Разнас закрыт на время строительных работ.

На остальных 55 официальных пляжах купаться разрешено.

Следующая лабораторная проверка воды на всех официальных пляжах будет проведена 26 и 27 августа.

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