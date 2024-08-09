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"Нападение", "диверсия", "провокация"? Что и как о происходящем в Курской области говорят на российских телеканалах

BBC News Русская служба
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BBC
Репортаж о происходящем в Курской области на телеканале «Россия 1»
Репортаж о происходящем в Курской области на телеканале «Россия 1» Фото: BBC News

Посмотрев новостные выпуски на федеральных каналах в четверг утром и днем, довольно сложно понять, что же происходит в Курской области на третий день после того, как украинские военные перешли границу и начали наступать вглубь территории этого российского региона. С одной стороны, противник не продвинулся «ни на один метр», а с другой — из репортажей следует, что чуть ли не вся Россия собирает региону гуманитарную помощь.

Спустя двое суток с момента прорыва украинскими частями российской границы в районе Курской области федеральные телеканалы так и не решили, какое слово лучше всего подходит для описания происходящего там.

О «событиях в Курской области» рассказывали в четверг в утренних и дневных выпусках новостей дикторы на «России 24» и НТВ, о «ситуации» в регионе – на «Пятом канале» и телеканале РБК. Не смогли определиться с необходимыми дефинициями даже в рамках одного выпуска на телеканале ТВЦ. Поэтому в репортаже Алексея Платонова переход ВСУ границы и наступление вглубь территории Курской области называлось и «провокацией», и «выходкой киевского режима», и «нападением», и «диверсией».

В дневных выпусках новостей несколько телеканалов цитировали очередную сводку Минобороны России, в которой говорилось о «боевых действий на Курском направлении». Каналы, естественно, не уточняли, что это значит, в основном делая акцент на том, что «продвижения противника не допущено».

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А что конкретно происходит в регионе?

В утренних выпусках новостей 8 августа три главных телеканала — «Первый канал», «Россия 1» и НТВ — сконцентрировались на помощи, которую Курской области оказывают другие регионы, подчеркивая при этом сплоченность россиян.

«Курск, мы с тобой. Поддержка и готовность оказать помощь пострадавшим в результате нападения украинских диверсантов приходит со всей России», — заявили на НТВ в подводке к сюжету.

Масштаб помощи действительно впечатляет — как будто на регион обрушилось стихийное бедствие или произошла техногенная катастрофа.

Например, на «России 24» диктор рассказывала, что «в Ростовской области волонтеры формируют продуктовые наборы, гуманитарную помощь собирают в Татарстане, а из Тверской области в Курск едут специалисты центра медицины катастроф». Тульская область, заявили на канале, направила в регион питьевую воду, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и многое другое. Общий объем этого груза более 30 тонн.

Не остались в стороне Орловская и Нижегородская области, Краснодарский край, говорил в репортаже для ТВЦ корреспондент Тимур Абдуллаев. По его словам, они направляют «не только продовольствие, но и стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, дизельные электрогенераторы». В Сочи, говорилось в репортаже, «к стихийному мемориалу горожане несут свечи и цветы»: «Жертвами масштабного теракта стали пять мирных жителей, еще 34 человека получили ранения».

Помощь, направляемая регионами в Курскую область
Помощь, направляемая регионами в Курскую область Фото: BBC

При этом что же конкретно происходит в Курской области, из новостных выпусков понять сложно.

«Россия 1» показал в утреннем сюжете кадры с разрушениями в Курской области, но, так же как и остальные каналы, не стал предоставлять деталей боевой обстановки. Канал лишь заявил, что «Министерство обороны планомерно уничтожает врага в приграничных районах региона».

На Общественном телевидении России в новостях цитировали врио заместителя губернатора Курской области Андрея Белостоцкого, по словам которого, «у противника не случилось продвижения ни на один метр, в то время как российские бойцы активно наступают и поражают силы ВСУ».

Ведущий телеканала НТВ тоже уверял зрителей, что «противник был остановлен и разгромлен», но, добавил он, ситуация в Курской области «остается напряженной», не пояснив при этом, в чем же тогда сложность положения.

Потери среди российских военных ТВ-каналы не упоминали.

Попытки приуменьшить угрозу были заметны и в политических ток-шоу, где вторжение украинских войск представили как попытку отвлечь внимание от «провалов Украины на фронте».

«Цель здесь — пиар-операция, потому что ситуация для украинской армии катастрофическая. Особенно после потерь в Авдеевке. Русские находятся в направлении Покровска, и на данный момент кажется, что их ничто не сможет остановить», — процитировали в программе «60 минут» на «России 1» пророссийского французского «политолога» Ксавье Моро.

В дневном выпуске новостей на «России 1» также утверждали, что украинские военные «бросили свои единственные резервы без надежды на внушительный успех» из-за «череды отступлений на Донбассе», где ВСУ якобы «уничтожают как физически, так и морально».

Российское наступление в Донбассе в последнее время действительно усиливается. Как на днях писал военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев, нынешняя ситуация напоминает лето 2022 года, когда российская армия давила на центральном участке фронта в Донбассе, а украинская стачивала наступающие российские части ценой потери территорий. Такая стратегия позволила командованию ВСУ накопить резервы для последующих удачных контрнаступательных операций.

BBC
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