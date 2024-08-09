"Нападение", "диверсия", "провокация"? Что и как о происходящем в Курской области говорят на российских телеканалах

На Общественном телевидении России в новостях цитировали врио заместителя губернатора Курской области Андрея Белостоцкого, по словам которого, «у противника не случилось продвижения ни на один метр, в то время как российские бойцы активно наступают и поражают силы ВСУ».

Ведущий телеканала НТВ тоже уверял зрителей, что «противник был остановлен и разгромлен», но, добавил он, ситуация в Курской области «остается напряженной», не пояснив при этом, в чем же тогда сложность положения.

Потери среди российских военных ТВ-каналы не упоминали.

Попытки приуменьшить угрозу были заметны и в политических ток-шоу, где вторжение украинских войск представили как попытку отвлечь внимание от «провалов Украины на фронте».

«Цель здесь — пиар-операция, потому что ситуация для украинской армии катастрофическая. Особенно после потерь в Авдеевке. Русские находятся в направлении Покровска, и на данный момент кажется, что их ничто не сможет остановить», — процитировали в программе «60 минут» на «России 1» пророссийского французского «политолога» Ксавье Моро.

В дневном выпуске новостей на «России 1» также утверждали, что украинские военные «бросили свои единственные резервы без надежды на внушительный успех» из-за «череды отступлений на Донбассе», где ВСУ якобы «уничтожают как физически, так и морально».

Российское наступление в Донбассе в последнее время действительно усиливается. Как на днях писал военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев, нынешняя ситуация напоминает лето 2022 года, когда российская армия давила на центральном участке фронта в Донбассе, а украинская стачивала наступающие российские части ценой потери территорий. Такая стратегия позволила командованию ВСУ накопить резервы для последующих удачных контрнаступательных операций.