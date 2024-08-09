По соображениям безопасности airBaltic отменит рейсы в Тель-Авив и на следующей неделе

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic решила отменить рейсы в Тель-Авив и обратно и на следующей неделе, с 12 августа по 18 августа, из соображений безопасности, сообщил агентству LETA пресс-секретарь airBaltic Аугуст Зилбертс, комментируя возможную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.