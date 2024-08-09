Ситуая напряженная, в силе режим чрезвычайной ситуации, указал мэр.

Об эвакуации жителей или сотрудников АЭС он ничего не сказал.

Службы и предприятия работают в обычном режиме, утверждает мэр.

Новостное агентство Reuters со ссылкой на российские СМИ сообщило, что Международное агентство по атомной энергии проинформировано о событиях у Курской АЭС и следит за ситуацией.

После вторжения украинских солдат на территорию Курской области национальная гвардия России усилила охрану АЭС.

В Курской и Белгородской областях развернуты дополнительные силы для борьбы с возможными диверсионными группами.

Тем временем МЧС России объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

"В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании", - говорится в сообщении министерства.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов с 7 августа ввел в регионе чрезвычайное положение регионального уровня для "ликвидации последствий" наступления украинской армии.

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