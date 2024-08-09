Скандал с застрявшими в Испании детьми: туроператор опубликовал сообщение

"Информируем Вас, что туроператор Fisom в ближайшее время предоставит подробное пояснение в связи со сложившейся ситуацией", - говорится в опубликованном на сайте сообщении. Кроме того, указано, что все вопросы и возможные споры можно решить правовым путем.

В конце лаконичного сообщения сказано: "В то же время прошу все заинтересованные лица соблюдать этику, а также не высказывать постоянные угрозы представителям туроператора".

Как уже сообщал TVNET, в Испании застряли более 100 несовершеннолетних из Латвии, которые на автобусе направлялись в лагерь для серфинга в Португалии, но до пункта назначения так и не доехали. Организаторы лагеря из туристической компании Fisom.lv бросили детей в Испании, не идут на коммуникацию и не отвечают на звонки, а родители обратились в РТАС и МИД, чтобы не только вернуть своих детей домой, но и предупредить об этой компании других.

Оставив один автобус, остальные путешественники остановились в Барселоне. Причина этого участникам поездки неизвестна.

"Был ночлег в Барселоне на улице, ночлег у шоссе в Мадриде, на заправке, теперь мы здесь. Мы все спим в палатках. В Испании +38 градусов", - рассказал один из подростков, находящихся в испанском городке Буэндиа.

МИД получил подтверждение от РТАС, что детей можно будет доставить в Латвию за государственные средства. МИД призывает людей обращаться с заявлениями в Госполицию для возбуждения дела о присвоении денежных средств, что позволит полиции объявить человека или людей в международный розыск.

Центр по защите прав потребителей приостановил лицензию туроператора Fisom, сообщили в РТАС.

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